¡ÚÆþÍáÃæ¤ËÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¡ÛÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¡¢¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¾ÆÆùÅ¹¤Ç¤Î¡ÉÁÇ¤ÎÉ½¾ð¡É¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤â¸µµ¤¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¤Þ¤È¤áÌò¡×¤À¤Ã¤¿¡¡Êì¤ÈºÆº§¤·¤¿µÁÉã¤È¤âÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸
¡¡ÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ì¤À¤Ã¤¿¡£12·î6Æü¡¢²Î¼ê¤ÎÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯54¡Ë¤¬¼«Âð¤ÎÍá¼¼¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¸¡»à¤Î·ë²Ì¡¢»ö·ïÀ¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹õ¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤Ç²Î¤¦Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Î°ì¥³¥Þ¡Ê1998Ç¯¡Ë
¡¡Ãæ»³¤µ¤ó¤Ï1985Ç¯¡¢¡ØËèÅÙ¤ª¤µ¤ï¤¬¤»¤·¤Þ¤¹¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ø¤¿¤Àµã¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¡Ù¡Ø±ó¤¤³¹¤Î¤É¤³¤«¤Ç¡Ä¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÏ¢È¯¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢²Î¼ê¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡2002Ç¯¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Çºî²È¤ÎÄÔ¿ÎÀ®¡Ê65¡Ë¤È¤ÎÅÅ·âº§¤ÇÀ¤¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤¬¡¢Ãæ»³¤µ¤ó¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢Ææ¤á¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤âÌ¥ÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬ÁÇ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¿ô¾¯¤Ê¤¤¾ì½ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢Åìµþ¡¦ºûÄÍ¤Î¾ÆÆùÅ¹¡Ö¤Ë¤¯¤ë¡×¤À¡£°ËÆ£¿®ÂÀÏºÅ¹Ä¹¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÈþÊæ¤µ¤ó¤ÏËå¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇ¦¤µ¤ó¡Ê51¡Ë¤ä¥Ð¥ó¥É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤È°ì½ï¤Ë·î¤Ë1ÅÙ¤Ï¤ªÅ¹¤Î¸Ä¼¼¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Äê°ÌÃÖ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¥Û¥ë¥â¥ó¤ä¥ì¥Ð¡¼¤ò¾¤¤·¾å¤¬¤ê¡¢¥ï¥¤¥ó¤¬¤ª¹¥¤ß¤Ç¡¢¥·¥á¤ÏÉ¬¤º¡Ø¤¹¤À¤ÁÎäÌÍ¡Ù¡£¤¤¤Ä¤â¸µµ¤¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¤Þ¤È¤áÌò¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Ãæ»³¤µ¤ó¤ÏÍÄ¤¤º¢¤ËÎ¾¿Æ¤¬Î¥º§¤·¤¿¤¬¡¢Êì¤ÈºÆº§¤·¤¿µÁÉã¤È¤âÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤¿¡£µÁÉã¤Ï¸Î¶¿¤Î½©ÅÄ¤Ç¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥Ð¥ë¡¦¥Ñ¥µ¥Ý¥ë¥Æ¡×¤ò·Ð±Ä¡£Æ±Å¹¤Ï2011Ç¯¤Ë»ö¶È·Ñ¾µ¤µ¤ì¤¿¡£Å¹¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÈþÊæ¤µ¤ó¤¬ÍèÅ¹¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡Ø¼ã¤¤¿Í¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ªÅ¹¤ò°ú¤·Ñ¤¬¤»¤Æ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ù¤ÈÁ°¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê¡áµÁÉã¡Ë¤ËÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿º£¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Îå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¿Í¤ÎÌÜ¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÏ¯¤é¤«¤Ë³Ú¤·¤ß¡¢¿Í¤Ë¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ»³¤µ¤ó¡£º£¤â±ó¤¤³¹¤Î¤É¤³¤«¤Ë¡¢Èà½÷¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤é¡£
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2024Ç¯12·î27Æü¹æ