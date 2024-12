Metaの文章共有SNS「Threads」のデイリーアクティブユーザーが1億人を超えたことがわかりました。Metaがこうしたユーザー数を公表するのは初めてです。Mark Zuckerberg says Threads has more than 100 million daily active users - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/12/16/24322947/mark-zuckerberg-meta-threads-100-million-daily-active-users

Threadsは2023年7月6日(木)にサービス開始となったSNSで、MetaのFacebookやInstagramといった他のSNSとは異なり、主にテキストの共有に重点が置かれています。Twitterに似たSNS「Threads」の始め方&使い方レビュー、「最大500文字投稿可能」「画像は10枚同時投稿可能」「PCからも閲覧可能」などなど機能盛りだくさん - GIGAZINEMetaのザッカーバーグCEOの投稿によると、Threadsの勢いは増し続けており、2024年12月17日時点でマンスリーアクティブユーザー数は3億人以上、デイリーアクティブユーザー数は1億人以上いるとのこと。テクノロジー系メディアのThe Vergeは「Metaがデイリーアクティブユーザー数を公表するのはこれが初めて」と指摘しています。Threadsの責任者であるアダム・モッセーリ氏は「この急速に成長しているコミュニティに多大な感謝を申し上げます。私たちは一緒に何か『特別なもの』を作っており、来年はそれをさらに良くすることに注力します」と述べました。ユーザー数が多い文章共有SNSといえばX(旧Twitter)が挙げられますが、ドナルド・トランプ氏を公に支持するイーロン・マスク氏がオーナーであること、マスク氏の「検閲をしない」という姿勢故に過激なコンテンツが表示されやすくなったことなどから、2024年11月に行われたアメリカ大統領選挙を経てユーザー数が減っていることが報告されています。一方で、Blueskyなどの競合SNSでユーザーが増加しており、Threadsでも2024年11月だけで3500万人もユーザー数が増えたことが報告されています。X(旧Twitter)からBlueskyへの移行は止まらない、アメリカだけでXのデイリー利用者は2カ月で270万人減・Blueskyは240万人増 - GIGAZINEBlueskyは「ユーザー自身で見たいものを選べる」という特徴があり、「おすすめ」を表示して多数の投稿を見せようとするXとは違った使い方ができます。Threadsも当初はおすすめ表示に力を入れていたのですが、2024年11月にはユーザー自身で表示するトピックを選択できる機能を追加し、見たいものを自分自身で選択できるよう環境を作り替えています。これについて経済紙のFinancial Timesは「Blueskyの台頭を抑えようとしているとの臆測がある」と指摘しています。なお、Blueskyは「合計ユーザー数」が約2500万人、Threadsは「デイリーアクティブユーザー数」が1億人なので、両サービスのユーザー数には相当の違いがあります。また、ThreadsはXとは異なり、Threadsへ投稿したものをMastodonやMisskeyなどの分散型SNSプラットフォームに同時投稿できる「フェディバースでのシェア機能」を導入するなど、昨今はやりの「分散型SNS」へ積極的に追随する姿勢を見せています。Threadsはフェディバースで使用されるプロトコル「ActivityPub」への対応に取り組んでいます。ThreadsがMastodonなど分散型SNSへの投稿シェア機能のベータテストを日本・アメリカ・カナダで開始 - GIGAZINE