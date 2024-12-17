¼«Ì±ÅÔÏ¢¤ÎÎ¢¶âµ¿ÏÇ¤¬ÀÐÇË¼óÁê¤ËÈô¤Ó²Ð³Î¼Â¡Ä¡Ö¿·»ö¼ÂÈ¯³Ð¤Ê¤éÄ´ºº¡×¤Î¤Ï¤º¤¬¡È¥¼¥í²óÅú¡É¤Ç¥´¥Þ¥«¥·
¡¡¿·¤¿¤Ê»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£16Æü¤Î»²±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞÅìµþÅÔÏ¢¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò½ä¤ëµ¿ÏÇ¤òÄÉµÚ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ÏÎã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¥¼¥í²óÅú¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¼«Ì±ÅÞÅÔµÄ²ñ¤Ç¤âÎ¢¶âµ¿ÏÇ¡ª¤ä¤Ï¤êÉâ¾å¤·¤¿¡È°ÂÇÜÇÉ¥¹¥¡¼¥à¡É¡Ä¤¹¤Ç¤ËÆÃÁÜÉô¤¬Æ°¤¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÏÂç¥Ô¥ó¥Á
¡¡ÅÔÏ¢¤Ï2023Ç¯1·î³«ºÅ¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¡¢20Ëü±ßÄ¶¤Î¥Ñ¡¼·ô¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Ê£¿ô¤ÎÃÄÂÎ¤ÎÌ¾¾Î¤ä¶â³Û¤Î°ìÉô¤ò¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ËµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿À¸Í³Ø±¡Âç¤Î¾åÏÆÇîÇ·¶µ¼ø¤¬6ÆüÉÕ¤Ç¡¢Åö»þ¤ÎÅÔÏ¢²ñÄ¹¤À¤Ã¤¿ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì¸µÀ¯Ä´²ñÄ¹¤é¤òÀ¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÅìµþÃÏ¸¡¤Ë¹ðÈ¯¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇÉÈ¶Î¢¶â»ö·ï¤È¤ÏÁ´¤¯ÊÌ¤Îµ¿ÏÇ¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÔÏ¢¤Ï12Æü¤Ë22¡Á23Ç¯Ê¬¤Î¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤òÄûÀµ¡£20Ëü±ßÄ¶¤Î¥Ñ¡¼·ô¹ØÆþ¼Ô¤Î¤¦¤Á13¤Î¸Ä¿Í¡¦ÃÄÂÎ¤«¤é¤Î·×832Ëü±ß¤Î¼ýÆþ¤¬ÉÔµºÜ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡Ö¿·»ö¼Â¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤éÄ´ºº¤¹¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢16Æü¤ÏÌîÅÞµÄ°÷¤Ë¡ÖºÆÄ´ºº¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤â¥´¥Ë¥ç¥´¥Ë¥ç¡£¸½ÅÔÏ¢²ñÄ¹¤Î°æ¾å¿®¼£¸µËüÇîÁê¤Ë¡ÖÁÜºº¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤È¡¢È½ÌÀ¤·¤¿»ö¼Â¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¡×¤ÈÅúÊÛ¤·¤¿¤¬¡¢¥´¥Þ¥«¥·¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£ÅÔÏ¢OB¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÅÔÆâ¤Ë30¤Î½°±¡¾®Áªµó¶è¤¬¤¢¤ê¡¢ÂçÀª¤ÎÃÏÊýµÄ°÷¤òÍÊ¤¹¤ëÅÔÏ¢¤ÏµðÂç¤Ê¸¢¸Â¤ò»ý¤Á¡¢ÅÞËÜÉô¤Î°Õ¸þ¤Ê¤É´ÊÃ±¤Ë¤ÏÊ¹¤Æþ¤ì¤Ê¤¤¡£¡ØÅÞËÜÉô¤¬¥´¥Á¥ã¥´¥Á¥ã¸À¤¦¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤Ç¤¹¡£¡Ø¿·»ö¼Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÌÀ¤«¤»¡Ù¤È°æ¾å¤µ¤ó¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤âÌµÂÌ¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÀÐÇËÁíÍý¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢¡Ø»Ø¼¨¤·¤¿¡Ù¤È¸ýÀè¤Ç¸À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡ÖÃæÈ´¤¤ÏÄ¹Ç¯¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡ÅÔÏ¢¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ÎÌäÂê¤¬¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÔµÄ²ñ¤Ç¼«Ì±¤ÏºÇÂç²ñÇÉ¤À¡£¤½¤ÎÀ¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖÅÔµÄ²ñ¼«Ì±ÅÞ¡×¤¬³«¤¤¤¿¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò½ä¤ê¡¢ÅÔµÄ¤¬¥Ñ¡¼·ôÈÎÇä¥Î¥ë¥ÞÄ¶²áÊ¬¤òÃæÈ´¤¤·¡¢Î¢¶â²½¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¡£´û¤ËÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤¬´Ø·¸¼Ô¤«¤éÊ¹¤¼è¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÊ£¿ô¤ÎÅÔµÄ¤¬ÆÃÁÜÉô¤ÎÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊµÄ°÷Ì¾¤âÈô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÅÔµÄ¤Ï´ÑÇ°¤·¤¿¤Î¤«¡¢°úÂà¤ò·è¤á¤¿¤È¤â¤Ã¤Ñ¤é¤Î±½¡£Ç¯Ëö¤ËÆÃÁÜÉô¤¬Î©·ï¤ËÆ°¤¯¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ï³§¡¢¤½¤ï¤½¤ï¤ÈÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡×¡ÊÅÔÀ¯´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÅÔµÄ²ñ¼«Ì±OB¤Ï¡ÖÃæÈ´¤¤ÏÄ¹Ç¯¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¼çºÅÃÄÂÎ¤¬ÅÔÏ¢¤À¤í¤¦¤ÈÅÔµÄ²ñ¼«Ì±¤À¤í¤¦¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¾Ú¸À¤¹¤ë¡£Ê£¿ô¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤¬½êÂ°¤¹¤ëÅÔÏ¢¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Þ¤ÇÎ¢¶âµ¿ÏÇ¤¬µÚ¤Ù¤Ð¡¢¹ñ²ñ¤ÇÄÉµÚ¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï³Î¼Â¤À¡£
¡ÖÅÔÏ¢¤Ë¤Ï¸½¿¦³ÕÎ½¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢³Æ¾ÊÄ£¤ÎÉûÂç¿Ã¡¦À¯Ì³´±¤â½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤ÎÉÔµºÜ¤äÎ¢¶â¤¬È¯³Ð¤¹¤ì¤Ð¡¢ÄÉµÚ¤ÎÉñÂæ¤ÏÍ½»»°Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³Æ°Ñ°÷²ñ¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£Ç¯Ëö¤Ë¤âÃ¯¤«¤¬Î©·ï¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÍèÇ¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÇÅ°ÄìÄÉµÚ¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ÎÀÕÇ¤¤âÌä¤¦¡×¡Ê¤¢¤ëÌîÅÞµÄ°÷¡Ë
¡¡ÍèÇ¯¤âÎ¢¶â¹ñ²ñ¤ÏÂ³¤¯¤Î¤«¡£¿·»ö¼Â¤¬Â³¡¹¤ÈÈ¯³Ð¤¹¤ì¤Ð¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¥´¥Þ¥«¥·ÀÚ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÅìµþÅÔµÄ²ñ¤ÎºÇÂç²ñÇÉ¤ÇÀ¯¼£ÃÄÂÎ¤Î¡ÖÅÔµÄ²ñ¼«Ì±ÅÞ¡×¤¬³«¤¤¤¿À¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò½ä¤ê¡¢ÅÔµÄ¤¬¥Ñ¡¼·ô¥Î¥ë¥ÞÄ¶²áÊ¬¤òÃæÈ´¤¤·¡¢Î¢¶â²½¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬Éâ¾å¡£¤½¤Î¥¹¥¡¼¥à¤È¤Ï¡© ¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ø¼«Ì±ÅÞÅÔµÄ²ñ¤Ç¤âÎ¢¶âµ¿ÏÇ¡ª¤ä¤Ï¤êÉâ¾å¤·¤¿¡È°ÂÇÜÇÉ¥¹¥¡¼¥à¡É¡Ä¤¹¤Ç¤ËÆÃÁÜÉô¤¬Æ°¤¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÏÂç¥Ô¥ó¥Á¡Ù¤Ç¾ÜÊó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£