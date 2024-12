■Number_iは『CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP』で「GOAT」「INZM」の2曲を披露

【画像&動画】Number_i平野紫耀&神宮寺勇太&岸優太の『CDTV』舞台裏ショット

Number_iの公式SNSにて、12月16日放送の『CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP』(TBS系)の舞台裏ショットが公開された。

Number_iは同番組で「GOAT」「INZM」の2曲を歌唱。「INZM」で圧巻のパフォーマンスを披露した後は、スクリーンに映し出された「Merry Christmas! Thank You for loving us!!!」のメッセージ&サンタのイラストを前に、神宮寺勇太が「メリークリスマス」と声をあげ、平野紫耀が「本当におめでとうっと」と言ってキャップを投げ、岸優太とともに笑顔を見せた。

公開された写真は平野がピースし、神宮寺と岸が「CDTV LIVE LIVE」のネオンボードを指差している3ショット。

平野は黒短髪をセンター分けにし、黒Tシャツにファイヤー柄のブルゾン、オーバーサイズのブラックデニムワークパンツを着用。神宮寺はダークブラウンのストレートヘアをセンター分けにし、白Tシャツに黒いスタジャン、デニムワークパンツを着用。そして岸は金髪の前髪を下ろし、白Tシャツに赤茶色のスカジャン、黒のワークパンツを着用している。

また『CDTVライブ!ライブ!』の公式X(旧Twitter)では本番直前ショットを公開。

笑顔で「CDTV LIVE LIVE」のネオンボードを指差す岸、ネオンボードの前に座り指を3本立てている神宮寺、神宮寺を見つめる平野の3ショットで、平野は先ほどの写真のファッションに加え、耳当て付きキャップをかぶり、その上にサングラスを乗せている。

さらにサインムービーも公開。神宮寺と岸がサインを書くと、平野が現れ「ひ」の一文字をさっと書く。さらに平野は笑顔の神宮寺が見守るなか、3人のサインの上に「ナンバーアイ!!!」と書き込んだ。

SNSでは「3人とも爆イケ」「シミラールックの衣装かわいい」「髪色シャッフル大優勝すぎる」「INZMめちゃくちゃかっこよかった!」「圧巻のパフォーマンスで惹き込まれた」「カッコよすぎて溶けた」「フルバージョン聴けて嬉しかった」「3人はiLYsの誇りです」「魅力の塊」「いまだに余韻にひたってる」など様々な反響が寄せられている。