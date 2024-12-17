¹õÈ±¡õ¹õ¥¹ー¥Ä¤ÎSnow Manº´µ×´ÖÂç²ð¡ØCDTV¡ÙËÜÈÖÄ¾Á°¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¡ª¡Ö¥Ó¥¸¥åºÇ¹â¡×¤ÎÀ¼
¢£ÀÄ¤¤¥é¥¤¥È¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¡¢¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¤Î²¼¤Ç¥Ýー¥º¤ò¥¥á¤ëÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹õÈ±¡õ¹õ¥¹ー¥Ä¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¡ØCDTV¡ÙËÜÈÖÄ¾Á°¥·¥ç¥Ã¥È
12·î16Æü¤ËTBS·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹SP¡Ù¤ËSnow Man¤¬½Ð±é¡£º´µ×´ÖÂç²ð¤¬¸Ä¿ÍX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢Snow Man¤Ï¡ÖEMPIRE¡×¤È¡ÖDangerholic¡×¤ò¹ë²Ú¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹SP¥á¥É¥ìー¤ÇÈäÏª¤·¡¢º´µ×´Ö¤Ï¡¢¡Ö¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤â¤¦¤¹¤°¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¶¦¤Ë¡¢ËÜÈÖÄ¾Á°¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÄ¤¤¥é¥¤¥È¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¤Î²¼¤Ç¹õÈ±¡õ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»ÅÍÍ¤Î¹õ¥¹ー¥Ä¤Î°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿º´µ×´Ö¤¬¥Ýー¥º¤ò¥¥á¤ëÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡ª¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åºÇ¹â¡×¡Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Snow Man
´ØÏ¢µ»ö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë
https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/
Snow Man OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/43