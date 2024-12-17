ÃÛÃÏ¶ä¤À¤³¡Ö2025Ê¡ÂÞ¡×È¯Çä·èÄê¡ª ¡ÈºÇÂç4004±ß¡É¤ªÆÀ¤ÊÁ´3¼ïÎà¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡¡ÖÃÛÃÏ¶ä¤À¤³¡×¤Ï¡¢2025Ç¯1·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¡¢2025Ç¯¤ÎÊ¡ÂÞ¡Ö¤¼¤Ã¤¿¤¤¤ªÆÀ¤Ê!! Ê¡ÂÞ¡×¤òÁ´¹ñ¤Î¡ÖÃÛÃÏ¶ä¤À¤³¡×Å¹ÊÞµÚ¤Ó¶áÎÙÆÃÀß²ñ¾ì¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÇÂç4004±ß¤ªÆÀ¡ª¡¡ÃÛÃÏ¶ä¤À¤³¡ÖÊ¡ÂÞ¡×¤ÎÃæ¿È°ìÍ÷
¢£3¼ïÎà¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¿¤³¾Æ°ú´¹·ô¡¢¤¿¤³¤á¤·¤ÎÁÇ¡¢100±ß°ú¤¥¯¡¼¥Ý¥ó¡¢¥¹¥¿¥ó¥×°ú´¹·ô¤¬µÍ¤á¹ç¤ï¤µ¤ì¤¿Ê¡ÂÞ¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢1100±ß¤Î¡Ö¤¼¤Ã¤¿¤¤¤ªÆÀ¤Ê!! Ê¡ÂÞ¡×¡¢3300±ß¤Î¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤ªÆÀ¤Ê!! Ê¡ÂÞ¡×¡¢5500±ß¤Î¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ªÆÀ¤Ê!! Ê¡ÂÞ¡×¤Î3¼ïÎà¤Ç¡¢5500±ß¤ÎÊ¡ÂÞ¤Ï·×9504±ßÁêÅö¤Î¤¿¤³¾Æ°ú´¹·ô12Ëç¡¢¤¿¤³¤á¤·¤ÎÁÇ1¤Ä¡¢Ëè·î»È¤¨¤ë100±ß°ú¤¥¯¡¼¥Ý¥ó12Ëç¡¢¥¹¥¿¥ó¥×°ú´¹·ô5Ëç¤¬Æþ¤Ã¤¿ºÇÂç4004±ß¤ªÆÀ¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤¤¤º¤ì¤â²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¡Ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤¿¤³¾Æ°ú´¹·ô¤Ï¡¢¡Ö¤¼¤Ã¤¿¤¤¤¦¤Þ¤¤!! ¤¿¤³¾Æ¡×¡¢¡Ö¥Á¡¼¥ºÌÀÂÀ»Ò¡×¡¢¡Ö¤Æ¤ê¤¿¤Þ¡×¡¢¡Ö¤Í¤®¤À¤³¡×¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Î8¸ÄÆþ¤ê¤Ë»ÈÍÑ²ÄÇ½¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÇÂç4004±ß¤ªÆÀ¡ª¡¡ÃÛÃÏ¶ä¤À¤³¡ÖÊ¡ÂÞ¡×¤ÎÃæ¿È°ìÍ÷
¢£3¼ïÎà¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¿¤³¾Æ°ú´¹·ô¡¢¤¿¤³¤á¤·¤ÎÁÇ¡¢100±ß°ú¤¥¯¡¼¥Ý¥ó¡¢¥¹¥¿¥ó¥×°ú´¹·ô¤¬µÍ¤á¹ç¤ï¤µ¤ì¤¿Ê¡ÂÞ¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢1100±ß¤Î¡Ö¤¼¤Ã¤¿¤¤¤ªÆÀ¤Ê!! Ê¡ÂÞ¡×¡¢3300±ß¤Î¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤ªÆÀ¤Ê!! Ê¡ÂÞ¡×¡¢5500±ß¤Î¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ªÆÀ¤Ê!! Ê¡ÂÞ¡×¤Î3¼ïÎà¤Ç¡¢5500±ß¤ÎÊ¡ÂÞ¤Ï·×9504±ßÁêÅö¤Î¤¿¤³¾Æ°ú´¹·ô12Ëç¡¢¤¿¤³¤á¤·¤ÎÁÇ1¤Ä¡¢Ëè·î»È¤¨¤ë100±ß°ú¤¥¯¡¼¥Ý¥ó12Ëç¡¢¥¹¥¿¥ó¥×°ú´¹·ô5Ëç¤¬Æþ¤Ã¤¿ºÇÂç4004±ß¤ªÆÀ¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤¤¤º¤ì¤â²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¡Ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤¿¤³¾Æ°ú´¹·ô¤Ï¡¢¡Ö¤¼¤Ã¤¿¤¤¤¦¤Þ¤¤!! ¤¿¤³¾Æ¡×¡¢¡Ö¥Á¡¼¥ºÌÀÂÀ»Ò¡×¡¢¡Ö¤Æ¤ê¤¿¤Þ¡×¡¢¡Ö¤Í¤®¤À¤³¡×¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Î8¸ÄÆþ¤ê¤Ë»ÈÍÑ²ÄÇ½¤À¡£