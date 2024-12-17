¾¾´ÝÎ¼¸ã¡¡¡Ö¿ÍÀ¸»Ë¾å¡¢°ìÈÖ¹â¤¤Çã¤¤Êª¡×¤òÊó¹ð¡Ö¿ôÀéËü¤â»Ü¹©Èñ¤ò¤«¤±¤¿Ê¬¡Ä¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤ºÇ¶¯¤ÎÀßÈ÷¤¬¡×
¡¡Ææ²ò¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¾¾´ÝÎ¼¸ã¡Ê28¡Ë¤¬17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¿ÍÀ¸»Ë¾å¡¢°ìÈÖ¹â¤¤Çã¤¤Êª¡×¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿ÍÀ¸»Ë¾å¡¢°ìÈÖ¹â¤¤Çã¤¤Êª¡×¤Èµ¤·¡¢¡Öº£½µ¤Ä¤¤¤Ë¡¢ÃÓÂÞ¤ËÆæ²ò¤¤Î¾ïÀßÅ¹ÊÞ¡¡#¥ê¥É¥é¤ÎÆæ²ò¤¥¹¥¿¥¸¥ª ¤ò³«Å¹¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿ôÀéËü¤â»Ü¹©Èñ¤ò¤«¤±¤¿Ê¬¡¢Ææ²ò¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂÇ¤Ä¤Î¤Ë¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤ºÇ¶¯¤ÎÀßÈ÷¤¬´°À®¡ª¡×¤È¼«¿®¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËÇ¯Æâ¤ÏÁ´ÀÊ´°Çä¡¡ÍèÇ¯É¬¤ºÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¡£ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë!!¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¤¤¤Ä¤«¹Ô¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡ª ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö´ò¤·¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¾ïÀßÅ¹ÊÞ¤Ç¤¤ë¤Î¤È¤Æ¤âÌ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼«Ê¬¤Î»ö¤Î¤è¤¦¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«ÀäÂÐ¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÆæ²ò¤ÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£