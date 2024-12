ユニクロは12月20日から31日までの12日間、恒例の「ユニクロ年末祭」を全国店舗およびオンラインストアで開催する。今回は創業40周年を記念し、過去の人気コラボアイテムの復刻版を含む特別コレクションを販売するほか、波佐見焼の湯呑みプレゼント企画など多彩な特典が用意されている。同イベントでは、「+J」「UNIQLO AND LEMAIRE」「UNIQLO and Engineered Garments」といった特別コラボの人気アイテムが復活。例えば、2015年発売の「UNIQLO AND LEMAIRE」からは、女性向けのラムクロップドセーターやVネックセーターがトレンド仕様にアップデートされて登場。男性向けのフリースジャケットとプルオーバーも新作が加わり、ファミリーで楽しめるラインナップとなっている。ちなみに、「+J」からは2025年1月1日に特に人気の高かった「ハイブリッドダウンジャケット」が復刻する。

さらに12月27日〜31日の5日間は、1万円以上購入した顧客には、長崎県の伝統陶磁器である波佐見焼の湯呑みがプレゼントされる。※数量限定で、なくなり次第終了となる。加えて、ユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」からは「Cactus Plant Flea Market」と「スポンジ・ボブ」などユニークなコラボコレクションが登場。さらに、キース・ヘリングとコカ・コーラがタッグを組んだデザインアイテムや、新作アニメ『ドラゴンボール DAIMA』とのスペシャルコレクションも見逃せない。期間中はヒートテックやメリノリブタートルネックセーターなどの人気商品が990円(税込)など、特別価格で販売される。家族や友人へのギフトにもぴったりな限定デザインのギフトカードも登場し、購入者にはおみくじ付きの特製ポチ袋が進呈される。