¶¥µ»¤ÏARµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·´¶³Ð¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ÖHADO¡×¡ª¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¥ó¥¯¡Ö¼ÒÆâ±¿Æ°²ñ¡×

インターリンクは、2024年11月15日、HADO ARENAお台場店にて社内運動会を開催しました。

インターリンク「社内運動会」

インターリンクは、2024年11月15日、HADO ARENAお台場店にて社内運動会を開催。

得点だけでなく、ゴーグルをしないと見えないエネルギーボールなどが見えるようになっています。

インターリンクは「1年の運動不足を1日で解消する」をコンセプトに、2009年10月より毎年社内運動会を開催していましたが、コロナ禍の影響により、5年ぶりの開催となりました。

今回は33名の社員と初参加となる社員の家族1名も含めた合計34名で、大いに賑わいました。

社員の平均年齢は52歳。

2020年6月のオフィス閉鎖後からのノマドワーク(テレワーク+WeWork)環境から離れ、久々に社員全員で身体を動かす絶好の機会となりました。

■AR(拡張現実)技術を活用した新感覚スポーツ「HADO」

日本発の「HADO」は現在39カ国以上で600万人以上がプレイしている世界的なスポーツ。

ゴーグルとアームセンサーを装着し、エナジーボールやシールドを駆使して勝敗を競います。

エネルギーボールは手を振ると出せます。

出し方は空手チョップだったり、ねこパンチだったり人によって様々です。

当日は4チームに分かれた総当たり戦で競技を実施しました。

1チーム8〜9名で構成され、試合は各チームより3名が選抜されてプレイ。

試合に参加していないメンバーもチームの応援で会場を盛り上げました。

運動会終了後、「またHADOをやりたい!」という声が多く、社員同士の絆も深まる貴重な時間となりました。

参加したほぼ全員が初めての挑戦となりましたが、体力に自信が無くても、運動が苦手でも楽しむことができました。

各チームより3名が選抜されて試合に臨みます。

■社歌斉唱と12月のお誕生日会開催

開会式では、インターリンクの社歌「あついハートのインターリンク」を全員で歌い、士気を高めました。

インターリンク社歌「あついハートのインターリンク」。

運動会開始前には、「カフェ ラ・ボエム お台場」で、毎月恒例の「お誕生日会」を開催しました。

2020年6月のオフィス閉鎖以降は、毎月Zoomで実施してきた同イベントですが、今回はリアルな交流の場として盛り上がりました。

12月度お誕生日会。

【契約前にサービスを試せる!2ヶ月無料体験】

インターリンクは2006年9月から、契約前にサービスを試していただくことで実際の使用感を確認できる、2ヶ月無料体験を導入しています。

契約を条件としていない無料体験なので、お試しだけの利用でも違約金等のペナルティは発生しません。

他社提供のサービスを利用中でも、併用して比較することができます。

契約前にサービスを試せる!2ヶ月無料体験

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 競技はAR技術を活用した新感覚スポーツ「HADO」!インターリンク「社内運動会」 appeared first on Dtimes.