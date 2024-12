Ememeは、チャットAI投稿プラットフォーム『EmemeAI』に、AIキャラクターがチャット内容を記憶する「メモリーシステム」を2024年12月17日、新たに追加しました。

AIキャラクターがユーザーとのチャット内容を記憶する機能「メモリーシステム」を搭載されています。

AIキャラクターはそれぞれ、最大6,000のメッセージを記憶することができます。

また、記憶したメッセージの量は「メモリーゲージ」に表示され、会話量が増えるごとにメモリーレベルがあがります。

これにより、AIキャラクターに一度した会話を繰り返す必要がなくなり、AIは会話するほどにユーザーのことを覚えていきます。

■EmemeAIについて

「EmemeAI」はあなたの好きな3DモデルでAIキャラクターを作成できるチャットAI投稿プラットフォームです。

投稿されたAIキャラクターは自動で会話とアニメーションを生成し、世界中の人とチャットできます。

