北海道観光機構 道南地域分科会は、北海道南西部の道南エリア(渡島・檜山管内)のサウナ情報整備と情報発信により、サウナをフックとしたエリア周遊観光の促進を目的として、道南エリアのサウナ施設が探せる、「函館みなみ北海道ととのうガイド」ホームページを一般社団法人 函館国際観光コンベンション協会ホームページ内に完成し、公開しました。

函館みなみ北海道ととのうガイド

北海道観光機構 道南地域分科会は、北海道南西部の道南エリア(渡島・檜山管内)のサウナ情報整備と情報発信により、サウナをフックとしたエリア周遊観光の促進を目的として、道南エリアのサウナ施設が探せる、「函館みなみ北海道ととのうガイド」ホームページを一般社団法人 函館国際観光コンベンション協会ホームページ内に完成し、公開。

また、「函館みなみ北海道ととのうガイド」ホームページをPRするCM動画を制作。

■掲載サウナ施設(一例)

掲載例) 今金町 クアプラザピリカ

掲載例) 知内町 知内温泉

掲載例)函館市 花びしホテル

掲載例)奥尻町 奥尻ゲストハウスimacoco

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 北海道南西部「道南エリア」のサウナが探せる!函館みなみ北海道ととのうガイド appeared first on Dtimes.