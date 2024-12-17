北海道南西部「道南エリア」のサウナが探せる！函館みなみ北海道ととのうガイド

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北海道観光機構 道南地域分科会は、北海道南西部の道南エリア(渡島・檜山管内)のサウナ情報整備と情報発信により、サウナをフックとしたエリア周遊観光の促進を目的として、道南エリアのサウナ施設が探せる、「函館みなみ北海道ととのうガイド」ホームページを一般社団法人 函館国際観光コンベンション協会ホームページ内に完成し、公開しました。

 

函館みなみ北海道ととのうガイド

 

 

北海道観光機構 道南地域分科会は、北海道南西部の道南エリア(渡島・檜山管内)のサウナ情報整備と情報発信により、サウナをフックとしたエリア周遊観光の促進を目的として、道南エリアのサウナ施設が探せる、「函館みなみ北海道ととのうガイド」ホームページを一般社団法人 函館国際観光コンベンション協会ホームページ内に完成し、公開。

 

 

また、「函館みなみ北海道ととのうガイド」ホームページをPRするCM動画を制作。

 

■掲載サウナ施設(一例)

掲載例) 今金町　クアプラザピリカ

掲載例) 知内町　知内温泉

掲載例）函館市　花びしホテル

掲載例）奥尻町　奥尻ゲストハウスimacoco

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