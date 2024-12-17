¥×¥í¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¬»È¤¦¥Ä¡¼¥ë¤ò´ðÁÃ¤«¤é³Ø¤Ù¤ë¡ª¥Þ¥¤¥¦¥§¥Ö¥¹¥¯¡¼¥ë¡ÖUI/UX´°Á´¥Þ¥¹¥¿¡¼¥³¡¼¥¹¡×
¥Þ¥¤¥¦¥§¥Ö¤Ï¡¢±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ö¥Þ¥¤¥¦¥§¥Ö¥¹¥¯¡¼¥ë¡×¤¬2024Ç¯11·î¤Ë¿·¤·¤¯UI/UX´°Á´¥Þ¥¹¥¿¡¼¥³¡¼¥¹¤òÈ¯Çä¡£
¥Þ¥¤¥¦¥§¥Ö¥¹¥¯¡¼¥ë¡ÖUI/UX´°Á´¥Þ¥¹¥¿¡¼¥³¡¼¥¹¡×
¥Þ¥¤¥¦¥§¥Ö¤Ï¡¢±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ö¥Þ¥¤¥¦¥§¥Ö¥¹¥¯¡¼¥ë¡×¤¬2024Ç¯11·î¤Ë¿·¤·¤¯UI/UX´°Á´¥Þ¥¹¥¿¡¼¥³¡¼¥¹¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î¼õ¹ÖÀ¸¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥¦¥§¥Ö¥¹¥¯¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¥ë¤Î½¬ÆÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤äÉû¶È¤Ç²Ô¤°¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶È³¦Æâ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü1. ¤Ï¤¸¤á¤Ë¡§¥Þ¥¤¥¦¥§¥Ö¤È¤Ï¡©
¸½Âå¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¦¥§¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¥ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¤·¤¿¤¤¿Í¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¼«Í³¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¤·¤¿¤¤¿Í¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅ¾¿¦¤ä¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¦¥§¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÃÎ¼±¤È¥¹¥¥ë¤ÏÂç¤¤ÊÉð´ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥¦¥§¥Ö¡×¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¥¦¥§¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¥ë¤ò³Ø¤Ù¤ë¿Íµ¤¥¹¥¯¡¼¥ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤À¥¦¥§¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¬ÎÉ¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö²ø¤·¤¤¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¿Ç°¤òÊú¤¯¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¥Þ¥¤¥¦¥§¥Ö¤Ï²ø¤·¤¯¤Ê¤¤¡ª¿®Íê¤Ç¤¤ë¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¸ý¥³¥ß¤äÉ¾È½¤Î¹â¤µ¤ò»Ù¤¨¤ë¼ÂÁ©Åª¤ÊºÇ¿·¥³¡¼¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹àÌÜ¤´¤È¤ËÅ°Äì¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü2. ¥Þ¥¤¥¦¥§¥Ö¤Ï¡Ö²ø¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¨¤ëÍýÍ³
2-1. ±¿±Ä¸µ¤Î¿®ÍêÀ
¥Þ¥¤¥¦¥§¥Ö¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¶µ°é¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Þ¥¤¥¦¥§¥Ö¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¼õ¹ÖÀ¸¤¬¤½¤Î¿®ÍêÀ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2-2. ËÉÙ¤Ê¼õ¹Ö¼Ô¼ÂÀÓ¤È¹âÉ¾²Á¤Ê¸ý¥³¥ß
¥Þ¥¤¥¦¥§¥Ö¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¼õ¹ÖÀ¸¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¦¥§¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´ðÁÃ¤«¤é¼ÂÁ©¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¼õ¹ÖÀ¸¤«¤é¤Î¸ý¥³¥ß¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²ø¤·¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢Èó¾ï¤Ë¿ÆÀÚ¤ÇÃúÇ«¤Ê»ØÆ³¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¹¤°¤Ë¼ÂÌ³¤Ë³è¤«¤»¤ë¥¹¥¥ë¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÉ¾²Á¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
2-3. ÌÀ³Î¤ÊÎÁ¶âÂÎ·Ï¤È¹â¤¤¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¥Þ¥¤¥¦¥§¥Ö¤Ç¤Ï¡¢³Ø½¬ÆâÍÆ¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÀ³Î¤ÊÎÁ¶âÂÎ·Ï¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±£¤ì¤¿ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤¬¤Ê¤¯¡¢¼õ¹ÖÀ¸¤Ï°Â¿´¤·¤Æ³Ø½¬¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢200°Ê¾å¤Î¹ÖºÂ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¼ê¸ü¤¤¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥¦¥§¥Ö¤Î¸ý¥³¥ß¡¦É¾È½Â¿¿ô¡ª
¡ü3. ¥Þ¥¤¥¦¥§¥Ö¤ÎÉ¾È½¡¦¸ý¥³¥ß¤Î¹â¤µ¤ò»Ù¤¨¤ë4¤Ä¤ÎÍýÍ³
3-1. ºÇ¿·¥Ä¡¼¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¥«¥ê¥¥å¥é¥à
¥Þ¥¤¥¦¥§¥Ö¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Figma¤äAdobe XD¤Ê¤É¡¢¶È³¦¤ÇºÇ¿·¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ³Ø½¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
½é¿´¼Ô¤Ç¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¡¢¥×¥í¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¬»È¤¦¥Ä¡¼¥ë¤ò´ðÁÃ¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡ÒÉ¾È½¤Î¹â¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ó
¡¦Figma¤òÍÑ¤¤¤¿UI/UX¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø½¬
¡Öº£¤Î¸½¾ì¤Çµá¤á¤é¤ì¤ëUI/UX¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³Ø¤Ù¤¿¡×¤È¤Î¸ý¥³¥ß¤¬Â¿¿ô¡£
¡¦Adobe XD¤ò»È¤Ã¤¿¼ÂÁ©±é½¬
¡ÖAdobe XD¤ò¼ÂÌ³¤Ç»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼õ¹ÖÀ¸¤«¤é¹¥É¾¡£
3-2. ËÉÙ¤ÊÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¥Þ¥¤¥¦¥§¥Ö¤Ç¤Ï¡¢Illustrator¡¢Photoshop¡¢Figma¡¢XD¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ä¡¼¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë200°Ê¾å¤ÎÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç³Ø½¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Â¿Ë»¤Ê¿Í¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò¸ý¥³¥ß¤«¤é¸«¤ëÌ¥ÎÏ¡Ó
¡¦¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Æ°²è¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â¸«ÊÖ¤»¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¡×
¡¦¡ÖÂ¾¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¤è¤ê¤âÆâÍÆ¤¬¶ñÂÎÅª¤ÇÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¡×
3-3. ¼ê¸ü¤¤¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©
¡Ô1Ç¯´Ö¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥µ¥Ý¡¼¥È¡Õ
¼õ¹Ö´ü´ÖÃæ¡¢1Ç¯´Ö¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¹Ö»Õ¤Ë¼ÁÌä¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Îµ¿Ìä¤ä³Ø½¬¤ÎÇº¤ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹Ö»Õ¤¬¿×Â®¤Ë²óÅú¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ºÃÀÞ¤·¤Ë¤¯¤¤´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÔÂÎ¸³¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Õ
¼õ¹ÖÁ°¤Ë¤Ï¡¢1ÂÐ1¤ÎÂÎ¸³¥³¥ó¥µ¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËºÇÅ¬¤Ê³Ø½¬¥×¥é¥ó¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
3-4. ¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à
¥Þ¥¤¥¦¥§¥Ö¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¥ë¤Î½¬ÆÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ²Ô¤°¤¿¤á¤Î½¸µÒ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò¡Ö4¤Ä¤Î·¿¡×¤Ë¤è¤ë½¸µÒ¼êË¡¡Ó
1. Äó°Æ·¿¡§¼«Ê¬¤«¤é°Æ·ï¤òÄó°Æ¤¹¤ëÊýË¡¡£
2. ÃÏ°è·¿¡§ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤ÆÅ¸³«¡£
3. À©Ìó·¿¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î²ÝÂê¤Ë±þ¤¸¤¿Äó°Æ¡£
4. ·ÇºÜ·¿¡§¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¥µ¥¤¥È¤äSNS¤Ç½¸µÒ¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÊýË¡¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼õ¹ÖÀ¸¤¬°ÂÄê¤·¤Æ°Æ·ï¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò¸ý¥³¥ß¤Ç¤ÎÉ¾²Á¡Ó
¡¦¡Ö½¸µÒ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³Ø¤ó¤Ç¤«¤é¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë°Æ·ï¤¬¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¦¡Ö¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤Ç¼ÂÁ©¤·¤ä¤¹¤¤¡×
¡ü4. ¼õ¹ÖÀ¸¤ÎÀ®¸ù»öÎã
4-1. Å¾¿¦À®¸ù¼Ô¤ÎÀ¼
¥Þ¥¤¥¦¥§¥Ö¤ò¼õ¹Ö¸å¡¢¥¦¥§¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ´ë¶È¤ËÅ¾¿¦À®¸ù¤·¤¿»öÎã¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ÖÆÈ³Ø¤Ç¤Ï¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥¤¥¦¥§¥Ö¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ÇÅ¾¿¦¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
4-2. ¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹ÆÈÎ©¼Ô¤ÎÀ¼
¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¤·¡¢·î¼ý20Ëü±ß°Ê¾å¤òÃ£À®¤·¤¿¼õ¹ÖÀ¸¤âÂ¿¿ô¡£
¡¦¡Ö²ø¤·¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢Èó¾ï¤Ë¼ÂÁ©Åª¤Ç¡¢³Ø¤ó¤À¥¹¥¥ë¤Ç¤¹¤°¤Ë²Ô¤²¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡ü5. ¤Þ¤È¤á¡§¥Þ¥¤¥¦¥§¥Ö¤Ï¡Ö²ø¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª
¥Þ¥¤¥¦¥§¥Ö¤Ï¡¢ºÇ¿·¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¥«¥ê¥¥å¥é¥à¡¢¼ê¸ü¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢ËÉÙ¤ÊÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹»Ù±ç¤Þ¤ÇÌÖÍå¤·¤¿¡¢Èó¾ï¤Ë¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥¦¥§¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
¼õ¹ÖÀ¸¤«¤é¤Î¸ý¥³¥ß¤äÉ¾È½¤âÎÉ¤¯¡¢Ì¤·Ð¸³¤¬¤æ¤¨¤Ë¡Ö²ø¤·¤¤¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î»×¤¤¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤À¤±¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¥¦¥§¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤Êý¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥¦¥§¥Ö¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È( https://myweb-official.com/ )¤ò¤¼¤Ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¿·ÅÐ¾ì¡ª¡ÚUI/UX´°Á´¥Þ¥¹¥¿¡¼¥³¡¼¥¹¡Û
¡¦¥³¡¼¥¹ÆâÍÆ
- 01¡§UI/UX¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ï¡©
- 02¡§UI¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´ðËÜ¸¶Â§
- 03¡§UX¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´ðËÜ¸¶Â§
- 04¡§Figma¤Î¹âÅÙ¤Êµ¡Ç½
- 05¡§¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤È¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó
- 06¡§¥¢¥×¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´ðÁÃ1
- 07¡§¥¢¥×¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´ðÁÃ2-1
- 08¡§¥¢¥×¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´ðÁÃ2-2
- 09¡§UX¼ÂÁ©
- 10¡§¥¢¥×¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¾åµé1
- 11¡§¥¢¥×¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¾åµé2
- 12¡§Web¥¢¥×¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´ðÁÃ
- 13¡§Web¥¢¥×¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î±þÍÑ
- 14¡§Web¥¢¥×¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î±þÍÑ
- 15¡§¥Ç¥¶¥¤¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î´ðËÜ
- 16¡§¥Ç¥¶¥¤¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀ©ºî
- 17¡§¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ªºîÀ®1
- 18¡§¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ªºîÀ®2
- 17¡§¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×
- 20¡§UI/UX¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥×¥í¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¬»È¤¦¥Ä¡¼¥ë¤ò´ðÁÃ¤«¤é³Ø¤Ù¤ë¡ª¥Þ¥¤¥¦¥§¥Ö¥¹¥¯¡¼¥ë¡ÖUI/UX´°Á´¥Þ¥¹¥¿¡¼¥³¡¼¥¹¡× appeared first on Dtimes.