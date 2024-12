¥×¥í¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¬»È¤¦¥Ä¡¼¥ë¤ò´ðÁÃ¤«¤é³Ø¤Ù¤ë¡ª¥Þ¥¤¥¦¥§¥Ö¥¹¥¯¡¼¥ë¡ÖUI/UX´°Á´¥Þ¥¹¥¿¡¼¥³¡¼¥¹¡×

マイウェブは、運営するオンラインスクール「マイウェブスクール」が2024年11月に新しくUI/UX完全マスターコースを発売。

マイウェブスクール「UI/UX完全マスターコース」

マイウェブは、運営するオンラインスクール「マイウェブスクール」が2024年11月に新しくUI/UX完全マスターコースを発売しました。

多くの受講生に支持されている「マイウェブスクール」は、ウェブデザインやデジタルスキルの習得だけでなく、フリーランスや副業で稼ぐための実践的なノウハウを提供することで、業界内で高い評価を得ています。

●1. はじめに:マイウェブとは?

現代のデジタル社会において、ウェブデザインスキルは非常に需要が高まっています。

特に、デザイナーとして独立したい人、フリーランスとして自由な働き方をしたい人、または転職やスキルアップを目指す人にとって、ウェブデザインの知識とスキルは大きな武器となります。

そんな中、「マイウェブ」はオンラインでウェブデザインスキルを学べる人気スクールとして注目されています。

しかし、まだウェブデザイナーが良く分からない人にとっては、「怪しい?」といった疑念を抱く人もいるでしょう。

「マイウェブは怪しくない!信頼できるスクール!」という理由を明確にし、口コミや評判の高さを支える実践的な最新コースの魅力を項目ごとに徹底紹介していきます。

●2. マイウェブは「怪しくない」と言える理由

2-1. 運営元の信頼性

マイウェブは、ウェブデザイン教育に特化したマイウェブが運営しています。

そして、多くの受講生がその信頼性を証明しています。

2-2. 豊富な受講者実績と高評価な口コミ

マイウェブには、これまで多くの受講生が参加しており、ウェブデザインの基礎から実践までしっかり学んでいます。

受講生からの口コミには、「怪しいどころか、非常に親切で丁寧な指導だった」「すぐに実務に活かせるスキルが身についた」といった高評価が目立ちます。

2-3. 明確な料金体系と高いコストパフォーマンス

マイウェブでは、学習内容に対して明確な料金体系を設定しています。

隠れた追加料金がなく、受講生は安心して学習を始められます。

さらに、200以上の講座コンテンツや手厚いサポート体制が含まれているため、非常に高いコストパフォーマンスを提供しています。

マイウェブの口コミ・評判多数!

●3. マイウェブの評判・口コミの高さを支える4つの理由

3-1. 最新ツールを活用した実践的なカリキュラム

マイウェブの最大の特徴は、FigmaやAdobe XDなど、業界で最新のデザインツールを使って学習できる点です。

初心者でも分かりやすいステップで、プロのデザイナーが使うツールを基礎からしっかりと学べます。

〈評判の高いポイント〉

・Figmaを用いたUI/UXデザイン学習

「今の現場で求められるUI/UXデザインを学べた」との口コミが多数。

・Adobe XDを使った実践演習

「Adobe XDを実務で使いこなせるようになった」と受講生から好評。

3-2. 豊富な動画コンテンツ

マイウェブでは、Illustrator、Photoshop、Figma、XDといったツールに関する200以上の動画コンテンツを提供しています。

これにより、いつでも自分のペースで学習できるため、多忙な人にも適しています。

〈口コミから見る魅力〉

・「分かりやすい動画で、何度でも見返せるのが良い」

・「他のスクールよりも内容が具体的で理解しやすい」

3-3. 手厚いサポート体制

《1年間のチャットサポート》

受講期間中、1年間はチャットで講師に質問ができます。

デザインの疑問や学習の悩みに対して、講師が迅速に回答してくれるため、挫折しにくい環境が整っています。

《体験コンサルティング》

受講前には、1対1の体験コンサルを受けることができ、一人ひとりに最適な学習プランを提案してもらえます。

3-4. フリーランス支援プログラム

マイウェブは、ウェブデザインスキルの習得だけでなく、フリーランスとして稼ぐための集客ノウハウにも力を入れています。

〈「4つの型」による集客手法〉

1. 提案型:自分から案件を提案する方法。

2. 地域型:地域密着型のビジネスとして展開。

3. 制約型:クライアントの課題に応じた提案。

4. 掲載型:ポートフォリオサイトやSNSで集客。

これらの方法を実践することで、受講生が安定して案件を獲得できる仕組みが整っています。

〈口コミでの評価〉

・「集客ノウハウを学んでから、継続的に案件が取れるようになった」

・「具体的な方法で実践しやすい」

●4. 受講生の成功事例

4-1. 転職成功者の声

マイウェブを受講後、ウェブデザイナーとして企業に転職成功した事例が多くあります。

・「独学では限界を感じていましたが、マイウェブで学んだことで転職に成功しました!」

4-2. フリーランス独立者の声

フリーランスとして独立し、月収20万円以上を達成した受講生も多数。

・「怪しいどころか、非常に実践的で、学んだスキルですぐに稼げました!」

●5. まとめ:マイウェブは「怪しくない」、信頼できるスクール!

マイウェブは、最新ツールを使った実践的なカリキュラム、手厚いサポート、豊富な動画コンテンツ、そしてフリーランス支援まで網羅した、非常に信頼性の高いウェブデザインスクールです。

受講生からの口コミや評判も良く、未経験がゆえに「怪しい?」と不安に思っている方の思いを払拭するだけの実績があります。

これからウェブデザインを学びたい方、フリーランスを目指したい方に、マイウェブは自信を持っておすすめできるスクールです。

詳しくは公式サイト( https://myweb-official.com/ )をぜひ確認してください!

新登場!【UI/UX完全マスターコース】

・コース内容

- 01:UI/UXデザインとは?

- 02:UIデザインの基本原則

- 03:UXデザインの基本原則

- 04:Figmaの高度な機能

- 05:ヒューマンインターフェースガイドラインとマテリアルデザインガイドライン

- 06:アプリデザインの基礎1

- 07:アプリデザインの基礎2-1

- 08:アプリデザインの基礎2-2

- 09:UX実践

- 10:アプリデザインの上級1

- 11:アプリデザインの上級2

- 12:Webアプリデザインの基礎

- 13:Webアプリデザインの応用

- 14:Webアプリデザインの応用

- 15:デザインシステムの基本

- 16:デザインシステムの制作

- 17:ポートフォリオ作成1

- 18:ポートフォリオ作成2

- 17:プロトタイプ

- 20:UI/UXデザインの最新トレンド

