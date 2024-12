富士利商事株式会社が協賛している第五回中国国際消費品博覧会が、2025年4月13日〜4月18日に中国海南自由貿易港で開催されます。

第五回中国国際消費品博覧会

日時 :2024年12月23日(月)15:00〜17:30(入場開始 14:00〜)

場所 :東京都中央区日本橋小舟町4-1 伊場仙ビル7F

参加形式 :現地またはZoomでのオンライン参加

主催 :海南省国際経済発展局

協賛 :富士利商事株式会社(日本窓口)

説明会内容:・博覧会の概要

・出展のメリット

・出展手続きの説明

主催は海南省国際経済発展局です。

中国市場への進出や事業拡大を目指す日本企業にとって、貴重なビジネスチャンスです。

富士利商事は日本企業の出展を全面的にサポートします。

また、2024年12月23日(月)には出展説明会も開催します。

■展示会の概要

中国国際消費品博覧会(CICPE)は、中国海南自由貿易港で開催される、世界中の企業と消費者を結ぶ重要な国家級展示会です。

昨年の成果:71か国

出展企業数:4,019社(うち日本企業 約40社)

来場者数 :約48万人

展示規模 :12.8万平方メートル

