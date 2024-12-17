ÁÆÉÊà¤ª¤¸¤µ¤ó¥Ñ¡¼¥«¡¼ÏÀÁèá¤Ç·Ù¹ð¡¡Ä¶¿Íµ¤¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¼ÂÌ¾½Ð¤·¡Ö¤ÉÆÍ¤«¤ì¤ó¤¾¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¤¬¹±Îã´ë²è¡Ö£±¿Í»¿ÈÝ¡×¤ÇÏÃÂê¤ÎÁûÆ°¤ò¥Ö¥Ã¥¿»Â¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£·Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥ÈËåÈø¥æ¥¦¥«»á¤Ë¤è¤ëà¤ª¤¸¤µ¤ó¥Ñ¡¼¥«¡¼ÁûÆ°á¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ËåÈø»á¤Ï¡Ö¿·£Ò£²£µ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ÎÃæ¤Ç¡Ö£´£°¶á¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ñ¡¼¥«¡¼¤È¤«Ãå¤Æ¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ã¤Æ·ë¹½¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¡££Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤â¡Ö¥¸¥¸¥¤¤Ï¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ç¥Õ¥é¥Õ¥é¤¹¤Ê¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢°Æ¤ÎÄê±ê¾å¤·¤¿¡£
¡¡ËåÈø»á¤Ï¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ì¡Ø¾¦ÃÌ¤ÎºÝ¤Ê¤É¤Ë¥Ñ¡¼¥«¡¼Ãå¤Æ¤ë²ñ¼Ò°÷¤Î¥¸¥¸¥¤¤Ê¤ó¤Ê¤ó¡©¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ø¥¸¥¸¥¤¤Ï¥Ñ¡¼¥«¡¼Ãå¤ë¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦·Á¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÃí¼á¤òÆþ¤ì¤¿¤¬¡¢¤¢¤È¤Îº×¤ê¡£¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ò°¦ÍÑ¤¹¤ë¼Â¶È²È¤ÎËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¤Ò¤í¤æ¤»á¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¢Á°ß·Í§ºî»á¡¢¤Û¤ó¤³¤ó¤é¤¬È¿±þ¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÆÉÊ¤Ï°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤òÆÉ¤ß¾å¤²¡Ö¤¿¤À¤¡¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥¨¥ß¥Í¥à¤Ë¤ÉÆÍ¤«¤ì¤ó¤¾¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£ÊÆ¹ñ¤ÎÄ¶¿Íµ¤¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦¥¨¥ß¥Í¥à¤Ï¸½ºß£µ£²ºÐ¡£³Ú¶Ê¤Î£Ð£Ö¤Ç¤Ï¥Ñ¡¼¥«¡¼¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥Õ¡¼¥É¤òÆ¬¤Ë¤«¤Ö¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡¢ÁÆÉÊ¤Ï¡Ö¤½¤ì¡¢¥¨¥ß¥Í¥à¤ÎÁ°¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤ß¤í¡£¥¨¥ß¥Í¥à¤Ë¤ÉÆÍ¤«¤ì¤Æ½ª¤ï¤ê¤ä¡ª¡×¤ÈËåÈø¤Ëà·Ù¹ðá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£