¥¸¥ã¥ó¥Ý¥±¡¢2¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½éÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡¡¥ª¡¼¥ë¿·¥Í¥¿¡ÖÀµ¿¿ÀµÌÃ1¤«¤é½ÐÄ¾¤·¡×¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬¡¢ÍèÇ¯3·î15Æü¤ËÅìµþ¡¦Áð·î¥Û¡¼¥ë¤Ç¡¢Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡ØHYDROGEN¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û2¿Í¤ÇâË¤ß¹ç¤¦¡ÄÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡ØHYDROGEN¡Ù¥Ý¥¹¥¿¡¼
¡¡º£²ó¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ì¡ºÍ¤âÈäÏª¤·¡¢¥ª¡¼¥ë¿·¥Í¥¿¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£¸¶ÅÀ¤ËÌá¤Ã¤¿¿·À¸¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¡ØHYDROGEN¡Ù¤Ç¡¢2¿Í¤Ï¤É¤ó¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£
¡Ú¤ª¤¿¤±¡Û
¤È¤¦¤È¤¦ËÜµ¤¤ò½Ð¤¹Æü¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¤è¡£Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¤ª¤¿¤±¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤©¡£¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥ÈÂèÆó¾Ï¤ÎËë³«¤±¤ò¤´Í÷¤¢¤ì¡£
¡ÚÂÀÅÄÇîµ×¡Û
2¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£Àµ¿¿ÀµÌÃ1¤«¤é½ÐÄ¾¤·¤Ç¤¹¡£Á´¥Í¥¿¥´¥ê¥´¥ê¤Î¿·¥Í¥¿¤Ç¤¹¡ª¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ¤¹çÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¿·¤·¤¤¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÀ§Èó¸«¤Ë¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú²èÁü¡Û2¿Í¤ÇâË¤ß¹ç¤¦¡ÄÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡ØHYDROGEN¡Ù¥Ý¥¹¥¿¡¼
¡¡º£²ó¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ì¡ºÍ¤âÈäÏª¤·¡¢¥ª¡¼¥ë¿·¥Í¥¿¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£¸¶ÅÀ¤ËÌá¤Ã¤¿¿·À¸¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¡ØHYDROGEN¡Ù¤Ç¡¢2¿Í¤Ï¤É¤ó¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£
¡Ú¤ª¤¿¤±¡Û
¤È¤¦¤È¤¦ËÜµ¤¤ò½Ð¤¹Æü¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¤è¡£Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¤ª¤¿¤±¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤©¡£¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥ÈÂèÆó¾Ï¤ÎËë³«¤±¤ò¤´Í÷¤¢¤ì¡£
¡ÚÂÀÅÄÇîµ×¡Û
2¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£Àµ¿¿ÀµÌÃ1¤«¤é½ÐÄ¾¤·¤Ç¤¹¡£Á´¥Í¥¿¥´¥ê¥´¥ê¤Î¿·¥Í¥¿¤Ç¤¹¡ª¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ¤¹çÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¿·¤·¤¤¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÀ§Èó¸«¤Ë¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª