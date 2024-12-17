¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡¦£Ó£Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÛÊ¡Î±¸÷ÈÁ¡Öº£Ç¯¤ÎÆÇÅçÀ¿Áª¼ê¤Ï½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¼è¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î£Ó£Ç¡ÖÂè£³£¹²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤¬£±£·Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡££²£°£²£´Ç¯¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿Ê¡Î±¸÷ÈÁ¡Ê£²£±¡Ë¤Î¿ä¤·¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÆÇÅçÀ¿¤À¡£
¡Ú½®¤ÏÈÁ¤Þ¤«¤»ÈÁ¤ÏÉ÷¤Þ¤«¤»¡Û¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¡¡Ê¡Î±¸÷ÈÁ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¤¤è¤¤¤è¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ¾¤ÎÂç²ñ¤È¤Ï¶õµ¤´¶¤¬Á´¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤Î¥Ô¥ê¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿´¶¤¸¡Ä¡£¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤Ï¤¢¤Î´¶¤¸¤¬¥á¥Ã¥Á¥ã¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢£²£°£²£²Ç¯¤ÎÂçÂ¼¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÆþ¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï»öÁ°ÃêÁª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅöÁª¥Ï¥¬¥¤ò°®¤ê¤·¤á¤ÆÂçÂ¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡»ä¤Î¿ä¤·¤ÎÆÇÅçÀ¿Áª¼ê¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥È¥é¥¤¥¢¥ë£±£ó£ô¤ÇÇÔÂà¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢Í¥¾¡Àï¤Î£±¹æÄú¡££Ó£Ç¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë»Ñ¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é£²Ãå¡£µã¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£Í¥¾¡¤·¤¿µÜÃÏ¸µµ±Áª¼ê¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÎÏ¶¯¤¯¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÈá¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¹æµã¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤âÆÇÅçÁª¼ê¤Î¥ì¡¼¥¹¤ËµÜÃÏÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤È¤ä¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥¦¥Þ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢º£Ç¯¤ÎÆÇÅçÁª¼ê¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡¡¤½¤â¤½¤â²¿¤ÇÆÇÅçÁª¼ê¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ç»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï£³·î¤Î¸ÍÅÄ£Ó£Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÇÍ¥¾¡¡£ÆÇÅçÁª¼ê¤â¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Î®¤ì¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÂ¿ËàÀî¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡¢¸ÍÅÄ¥À¡¼¥Ó¡¼¤È£Ó£Ç¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÍ¥½Ð¡££··î¤ÎÄÅ£Ç¶¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹Ã»Ò±à¤Ç¤âÍ¥¾¡¡¢£Çµ¤Ç¤â£´²óÍ¥½Ð¤È¤¹¤´¤¯°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£¸·î°Ê¹ß¤ÏÍ¥¾¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ´»Ò¤òÍî¤È¤·¤¿¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°¤¤¤Ê¤ê¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡££±£±¡¢£±£²·î¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¤¬¤á¡¢»°¹ñ¡¢Ê¡²¬¤Î£Çµ¼þÇ¯µÇ°¤ÇÍ¥½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿Ä´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÎ®¤ì¤äÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤¹¤´¤¯½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¾Þ¶â¥é¥ó¥¯£²°Ì¤Ç¥È¥é¥¤¥ë£²£î£ä¤«¤éÅÐ¾ì¡£½éÀï¤Ï£³ÆüÌÜ¡Ê£±£¹Æü¡Ë¥È¥é¥¤¥¢¥ë£²£î£ä£±£±£Ò£±¹æÄú¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤ò¤¤Ã¤Á¤êÆ¨¤²¤Æ¾Þ¶â²¦¤ËÆÍ¤¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡ª
¡¡º£Ç¯¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡££²£³ºÐ¤ÎÄê¾¾Í¦¼ùÁª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½é½Ð¾ì¤ÎÁª¼ê¤¬£µ¿Í¡££²£³ºÐ¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¾è¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤´¤¹¤®¤Þ¤¹¡£¡Ö¿·»þÂå¡×¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡²¦¼Ô¡¦¾¾°æÈËÁª¼ê¤â£´Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð¾ì¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï£²£´²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç£±£¶Í¥½Ð£³£Ö¡£¤¹¤´¤¤¼ÂÀÓ¤Ç¤¹¡£¼ÂÀÓ¤¢¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÈÁ´À¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë£´£°ºÐÁ°¸å¤Î¥ì¡¼¥µ¡¼¡¢¤½¤·¤Æ£²£°Âå¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤¬£²£°£²£´Ç¯¤Î¥È¥Ã¥×¤ÎºÂ¤òÁè¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹£Ã£Í¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¡Ö¤À¤ì¤â¤¬ÌöÆ°¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¾¡¤Ä¤Î¤ÏÆÇÅçÁª¼ê¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÉñÂæ¡¦½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆôºê¥Ü¡¼¥È¤ËÂ³¤¯¡Ö½àÃÏ¸µ¡×¤Ç¤¹¡£¥Ê¥¤¥¿¡¼¾ÈÌÀ¤¬¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¤À¤·¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤È¿åÌÌ¤Îµ÷Î¥¤â¤¹¤´¤¯¶á¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë£±£Í¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥¿¡¼¥ó¥Þ¡¼¥¯¤¬¤¢¤ë´¶¤¸¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤Ç÷ÎÏ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¡¢¥¿¡¼¥ó¤¹¤ë»þ¤Î¥Ü¡¼¥È¤ÎÆ°¤¡¢¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÎÂÎ½Å°ÜÆ°¡¢¿å¤·¤Ö¤¡Ä¡£ºÇ¹âÊö¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤ì¤Þ¤¹¡ª
¡¡¤¼¤Ò¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â½»Ç·¹¾¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡¡»ä¤âÆÇÅçÁª¼ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÀ¸¤Ç¸«¤¿¤¤¡ª¡¡¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤¤Ã¤ÈÆÇÅçÁª¼ê¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤é»ä¡¢µã¤¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£