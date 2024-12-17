³ô²ÁÍÍ»Ò¸«¡ÄÆüÊÆ¡È½ÅÍ×¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÉÁ°¡¡²¼ÃÍ¤òÃµ¤ëÆ°¤¤Ï¹¤¬¤é¤º
¡¡16Æü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï80±ßÈ¿È¯¤·¤Æ´ó¤êÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸á¸å¤Ï°ì»þ100±ß¶á¤¯ÃÍ¤ò²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡£½ªÃÍ¤Ï¡¢Àè½µËö¤è¤ê12±ß°Â¤¤3Ëü9457±ß¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÊÆ¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô²ñ¹ç¤ò¹µ¤¨¡¢»Ô¾ì¤Ç¤ÏÍÍ»Ò¸«¥à¡¼¥É¤¬Éº¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ³¤¾å¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¡ÃæÀî´îµ×»á
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¸À¤¦¤È0.25¡ó¤ÎÍø²¼¤²¡¢Æü¶ä¤ÏÂ¿Ê¬Íø¾å¤²¤Ê¤·¤À¤í¤¦¤È¡¢¤ª¤ª¤à¤Í¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·ë²Ì¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë²¿¤«Âç¤¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢°ìÄê¤ÎÊý¸þ¤Ë¤«¤±¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢²¼ÃÍ¤òÃµ¤ëÆ°¤¤Ï¹¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£±ßÁê¾ì¤¬1¥É¥ë¡á153±ßÂæ¸åÈ¾¤Ç¿ä°Ü¤·¡¢±ß°Â´ðÄ´¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¤³¤È¤¬³ô²Á¤ò²¼»Ù¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2024Ç¯12·î17ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë
¡¡ÆüÊÆ¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô²ñ¹ç¤ò¹µ¤¨¡¢»Ô¾ì¤Ç¤ÏÍÍ»Ò¸«¥à¡¼¥É¤¬Éº¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ³¤¾å¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¡ÃæÀî´îµ×»á
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¸À¤¦¤È0.25¡ó¤ÎÍø²¼¤²¡¢Æü¶ä¤ÏÂ¿Ê¬Íø¾å¤²¤Ê¤·¤À¤í¤¦¤È¡¢¤ª¤ª¤à¤Í¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·ë²Ì¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë²¿¤«Âç¤¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢°ìÄê¤ÎÊý¸þ¤Ë¤«¤±¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢²¼ÃÍ¤òÃµ¤ëÆ°¤¤Ï¹¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£±ßÁê¾ì¤¬1¥É¥ë¡á153±ßÂæ¸åÈ¾¤Ç¿ä°Ü¤·¡¢±ß°Â´ðÄ´¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¤³¤È¤¬³ô²Á¤ò²¼»Ù¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2024Ç¯12·î17ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë