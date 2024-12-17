¾È¥ÎÉÙ»Î¡Ö¸å·Ñ¼Ô°éÀ®¡×¤Ë¤âÇ÷¤ë¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¡Ä²£¹Ë¤é¤·¤«¤é¤Ì¡È½¹ÂÖ¡É¤Ç¸Â³¦Àâ¤¤¤è¤¤¤èÎ¢ÉÕ¤±
¡¡¹ï°ì¹ï¤È»þ´Ö¤À¤±¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Ûµ®·Ê¾¡¤Ï¤Ê¤¼²£¹Ë¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡© µ®Çµ²Ö¤Î¸µÄï»Ò¤À¤«¤é¡©¡ÚÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¡¦È¬³ÑÍý»öÄ¹¤òÄ¾·â¡Û
¡¡¸½ºß¤ÎÂçÁêËÐ¤Ç°ìÈÖ¶ìÇº¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬²£¹Ë¾È¥ÎÉÙ»Î¡Ê33¡Ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡Î¾É¨¤È¹ø¤Î¥Ð¥¯¥À¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢»ýÉÂ¤ÎÅüÇ¢ÉÂ¤Ë¤âÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£7·î¾ì½ê¤ÏÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¼«¿È10ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï2¾ì½êÏ¢Â³Á´µÙ¡£°ì¿Í²£¹Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢°úÂà¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾È¥ÎÉÙ»Î¤ÎË¾¤ß¤¬¿·²£¹Ë¤ÎÃÂÀ¸¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¥±¥¬¤äÉÂµ¤¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¼£ÎÅ¤¹¤ë»þ´Ö¤â¤Ä¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¥À¥á¤Ê¤éÂç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ°úÂà¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¾È¥ÎÉÙ»Î¤¬¸å·Ñ¼Ô¤È¸«Äê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¿·±Ô¤ÎÂç´ØÂç¤ÎÎ¤¡Ê24¡Ë¡£¼«¿È¤ÈÆ±¤¸¤¯±¦»Í¤Ä¤òÉð´ï¤È¤¹¤ëÎÏ»Î¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â½ä¶È¤Ç²¿ÅÙ¤â·Î¸Å¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¬¡¢¤½¤ì¤â¸Â³¦¤«¡£¾È¥ÎÉÙ»Î¤ÏÅß½ä¶È¤Ë½éÆü¤«¤é»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï12Æü¤ÎÊõÄÍ¤¬½é¤á¤Æ¡£¤½¤³¤ÇÂç¤ÎÎ¤¤È»°ÈÖ·Î¸Å¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀººÌ¤ò·ç¤¡¢¿¬¤â¤Á¤ò¤Ä¤¤¤ÆÅ¾¤Ö¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Û¤É¡£²£¹Ë¤é¤·¤«¤é¤Ì¡È½¹ÂÖ¡É¤Ï¸Â³¦Àâ¤ò¤¤¤è¤¤¤èÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤â¤Î¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢·Î¸Å¤ÇÈèÏ«º¤Øà¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÍâÆü¤Î½ä¶È¤Ç¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Î·Î¸Å¤Ë¤¹¤é»Ñ¤ò¸½¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÏ¢ÆüÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë²£¹ËÅÚÉ¶Æþ¤ê¤À¤±¤Ç¤âÁêÅö¤ÊÉéÃ´¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Ê¤Ë¤»¡¢ÅÚÉ¶Æþ¤ê¤Ç²£¹Ë¤¬Äù¤á¤ë¹Ë¤Ï½Å¤µ¿ô¥¥í¡£²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤È¹ç¤ï¤»¤Æ½½¿ô¥¥í¤Î½Å¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡È½Å¤ê¡É¤òÃå¤±¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Æ°ºî¤ÇÆ²¡¹¤ÈÅÚÉ¶Æþ¤ê¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£É¨¤È¹ø¤¬°¤¤¾È¥ÎÉÙ»Î¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¶ì¹Ô¤Ç¤¹¤è¡×¡Ê¤¢¤ë¿ÆÊý¡Ë
¡¡ÍèÇ¯¤Î1·î¾ì½ê¤Ï12Æü¤«¤é³«ºÅ¡£¤Þ¤À1¥«·î¶á¤¯¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ÎÄ´»Ò¤Ç¤Ï3¾ì½êÏ¢Â³µÙ¾ì¤â¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö¸å·Ñ¼Ô¸õÊä¡×¤Ë·Î¸Å¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤â¸Â³¦¤Ë¶á¤¤¡£
¡¡1·î¾ì½ê¤Ï¹¬¤¤¡¢Âç´Ø¤Î¶×ºù¤ÈË¾ºÎ¶¤Î¥À¥Ö¥ë¾º¿Ê¤Î²ÄÇ½À¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤º¤ì¤«¤¬¿·²£¹Ë¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¾È¥ÎÉÙ»Î¤â²òÊü¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡Ö²£¹Ë¾º¿Ê¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Àè¾ì½ê¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¤¿µ®·Ê¾¡¤Ï¡¢²áµî¤Ë2¾ì½êÏ¢Â³¤Ç¡ÖÍ¥¾¡¤Ë½à¤º¤ëÀ®ÀÓ¡¢Í¥¾¡¡×¤·¤Ê¤¬¤é²£¹Ë¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¤«¡£µ®Çµ²Ö¤Î¸µÄï»Ò¤À¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡£ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¡¦È¬³ÑÍý»öÄ¹¤òÄ¾·â¤¹¤ë¤È¡¢°Õ³°¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£