・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７０．７１ドル（－０．５８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２６７０．０ドル（－５．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３０６９．７セント（＋４．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５５０．００セント（－２．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４４５．００セント（＋３．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝９８２．００セント（－６．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　２９３．２２（－０．７４）

出所：MINKABU PRESS