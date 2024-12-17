１６日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７０．７１ドル（－０．５８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６７０．０ドル（－５．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０６９．７セント（＋４．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５０．００セント（－２．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４５．００セント（＋３．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９８２．００セント（－６．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９３．２２（－０．７４）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７０．７１ドル（－０．５８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６７０．０ドル（－５．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０６９．７セント（＋４．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５０．００セント（－２．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４５．００セント（＋３．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９８２．００セント（－６．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９３．２２（－０．７４）
出所：MINKABU PRESS