¡ÚNBA¡Û¥¹¥Ñ¡¼¥º¡¦¥Ý¥Ý¥Ó¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤¬¸½¾ìÉüµ¢¤Î°Õ¸þ¼¨¤¹¡¡·ÚÅÙ¤ÎÇ¾Â´Ãæ¤ÇÎ¥Ã¦¸å½é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡¡»þ´ü¤ÏÌ¤Äê
¡¡·ÚÅÙ¤ÎÇ¾Â´Ãæ¤Î¤¿¤áµÙÍÜ¤·¤Æ¤¤¤ëNBA¥¹¥Ñ¡¼¥º¤Î¥°¥ì¥Ã¥°¡¦¥Ý¥Ý¥Ó¥Ã¥Á´ÆÆÄ¡Ê75¡Ë¤¬16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¡¢¸½¾ìÉüµ¢¤Î°Õ¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£11·î½é½Ü¤ËÎ¥Ã¦¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢½é¤á¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤Î6½µ´Ö¤Ï»ä¤È²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ½ÁÛ³°¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£²æ¡¹¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ²óÉü¤ËÅØ¤á¤ë´Ö¤Ë¼õ¤±¤¿Â¿¤¯¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ÏËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¡¢¤³¤³¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¥Ý¥Ó¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤Ï11·î2Æü¡ÊÆ±3Æü¡Ë¤Î¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¥¦¥ë¥Ö¥ºÀï¤Î³«»ÏÌó2»þ´ÖÈ¾Á°¤ËÇ¾Â´Ãæ¤òµ¯¤³¤·¤¿¤¬¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤ËµßµÞÂâ¤¬¤¤¤¿¤¿¤á¤¹¤°¤Ë¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î´ü´Ö¤ä¥³¡¼¥ÁÉüµ¢»þ´ü¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ê¤É¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥º¤Ï´°Á´¤Ë²óÉü¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¥ß¥Ã¥Á¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡¦¥³¡¼¥Á¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë»Ø´ø¤ò¼¹¤ê¡¢13¾¡13ÇÔ¤Î¾¡Î¨5³ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ø´ø´±¤È¤·¤ÆNBAÎòÂåºÇÂ¿¤ÎÄÌ»»1401¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥Ý¥Ó¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥º¤ò29Ç¯Î¨¤¤¤Æ5ÅÙ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÀ©ÇÆ¤ØÆ³¤¤¤¿¡£21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÊÆ¹ñÃË»ÒÂåÉ½¤ò¶â¥á¥À¥ë¤ËÆ³¤¡¢ºòÇ¯¤Ï»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó°ì¿Í°ì¿Í¤ËÊÖ»ö¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤¬¡¢º£¤Ï»ä¤È²ÈÂ²¤¬¤º¤Ã¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¡£²æ¡¹¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥ºÁÈ¿¥Á´ÂÎ¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤ÈÍ§¿Í¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òµ¤·¤¿¥Ý¥Ý¥Ó¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»ä¤ò¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëºÍÇ½¤¢¤ëÁª¼ê¤¿¤Á°Ê¾å¤Ë¡¢»ä¤¬¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤ë¤³¤È¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤Ï»ä¤¬¤¹¤°¤Ë»ØÆ³¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉüµ¢¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£