À¯ÉÜ¤¬14¤Î¶ÛµÞÂÐºö¡¡Áê¼¡¤°°Ç¥Ð¥¤¥È¶¯Åð¼õ¤±¡Ö¿¦°ÂË¡¤ÎÌÀ³Î²½¤Ç¥Ð¥¤¥ÈÊç½¸¼Ô¤¬Ì¾¾Î¡¢½»½ê¤Ê¤ÉÉ½¼¨É¬Í×¡×¡Ö²¾Áõ¿ÈÊ¬ÁÜºº¡×¤Ê¤É
Áê¼¡¤°°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¶¯Åð»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢À¯ÉÜ¤ÏSNS¾å¤Î°Ç¥Ð¥¤¥È¤òÊç½¸¤¹¤ë¾ðÊó¤ËÂÐ¤·¡¢¿¦¶È°ÂÄêË¡¤òÌÀ³Î²½¤·¡¢¥Ð¥¤¥È¤ÎÊç½¸¾ðÊó¤Ë¤Ïµá¿Í¼Ô¤ÎÌ¾¾Î¤Ê¤É¤ÎÉ½¼¨¤òµá¤á¤ë¤Ê¤É¡¢µ¬À©¤ò¶¯²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Áê¼¡¤°°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¶¯Åð»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢À¯ÉÜ¤Ï¶ÛµÞÂÐºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
SNS¾å¤Ç¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È°Æ·ï¡×¡ÖÂ¨ÆüÂ¨¶â¡×¤Ê¤É¤È¤¦¤¿¤¦°Ç¥Ð¥¤¥È¤Îµá¿Í¾ðÊó¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤òÊç½¸¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¿¦¶È°ÂÄêË¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢µá¿Í¼Ô¤¬»áÌ¾¤Þ¤¿¤ÏÌ¾¾Î¡¢½»½ê¡¢Ï¢ÍíÀè¡¢¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡¢½¢¶È¾ì½ê¡¢ÄÂ¶â¤Ê¤É¤ò³«¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï°ãË¡¤È¤·¤Þ¤¹¡£
SNS»ö¶È¼Ô¤Ë¤â¼þÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿Êç½¸¾ðÊó¤Îºï½ü¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·Ù»¡Ä£¤Ï°Ç¥Ð¥¤¥È¤ÎÊç½¸¤ËÁÜºº°÷¤¬±þ¤¸¡¢²Í¶õ¤Î¿ÈÊ¬¾Ú¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡Ö²¾Áõ¿ÈÊ¬ÁÜºº¡×¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤òºîÀ®¤·¡¢Áá´ü¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÜºº¾å¤Î»Ù¾ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈëÆ¿À¤Î¹â¤¤¡Ö¥·¥°¥Ê¥ë¡×¡Ö¥Æ¥ì¥°¥é¥à¡×¤Ê¤É¤Î¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜË¡¿ÍÁë¸ý¤ÎÀßÃÖ¤òÆ¯¤¤«¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£