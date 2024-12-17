¡ãµÁÊì¤Î¥Ø¥½¤Î½ï¡ä»ä¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Âº·É¤¹¤Ù¤µÁÊì¤¬Í¾Ì¿Àë¹ð¢ÍÆ±µï¤Ï¡ÄµñÈÝ¡ª¡©¡ÚÂè1ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡Û
»ä¡Ê¥¨¥ß¡Ë¤ÏÉ×¤Î¥ß¥Î¥ë¤È¹â¹»3Ç¯À¸¤ÎÌ¼¡¦¥æ¥¦¥Ê¡¢Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤ÎÂ©»Ò¥¢¥Ä¥·¤È¤Î4¿ÍÊë¤é¤·¡£»ä¤Î¼Â²È¤Ï±óÊý¤Ç¤¹¤¬¡¢µÁ¼Â²È¤Ï¤ï¤¬²È¤«¤é¼Ö¤Ç30Ê¬¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÁÉã¤Ï10Ç¯Á°¤ËÂ¾³¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤ÏµÁÊì¤¬¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¡£µÁÊì¤ÏËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¤¿Í¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤â»ä¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢»ä¤È¤Ï¡ÖÂ¾¿Í¡×¤È¤·¤ÆÅ¬ÅÙ¤Êµ÷Î¥´¶¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½·ëº§¤·¤Æ20Ç¯¶á¤¯¡¢»ä¤ÏµÁÊì¤ÈÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ß¥Î¥ë¡ª¡¡¤¢¤ó¤¿ÃË¤Ï»Å»ö¤À¤±¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥¤¥Þ¥É¥»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡©¡×
µÁÊì¤Ï¥ß¥Î¥ë¤ò¼¸¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤Ä¤âµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Î¼Â²È¤Ï±óÊý¤Ç¤¹¤¬¡¢µÁ¼Â²È¤Ï¤ï¤¬²È¤«¤é¼Ö¤Ç30Ê¬¤Û¤É¡£µÁÉã¤Ï10Ç¯Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¡¢º£¤ÏµÁÊì¤¬¤Ò¤È¤ê¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÁÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤â¡Ä¡Ä¡£
¡Ö»ä¤Ï¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤òËþµÊ¤¹¤ë¤«¤é¡¢Æ±µï¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤è¤Í¡×
¤È¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊµÁÊì¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤âÉÑÈË¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÏ¢¤ì¤ÆÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤±¤¿¤·¡¢·ëº§¤·¤Æ20Ç¯¶á¤¯µÁÊì¤È¤Î´Ø·¸¤òÎÉ¹¥¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡Ä¡Ä¡£
µÁÊì¤ÏÍ¥¤·¤¯¤Æµ¤¸¯¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë³¨¤Ë¤«¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ö¿À¡¦µÁÊì¡×¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¤½¤ó¤ÊµÁÊì¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤·¡¢Âº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·ÉÂ¾õ¤¬»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤¦¤È¤¦Í¾Ì¿Àë¹ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
É×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ä¤â¤È¤Æ¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£
¤¢¤ÎÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿µÁÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
É×¤Ï¡ÖÊì¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¡Ä¡Ä¡×¤ÈÆ±µï¤â¤è¤®¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Àè¤ËµÁÊì¤«¤éÃÇ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡Éº£¤ÎÀ¸³è¤Î¤Þ¤Þ¡ÉµÁÊì¤ÏÍ¾Ì¿¤òÁ´¤¦¤·¤¿¤¤¡£
¤½¤Î°Õ»×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±ÉÑÈË¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¡µÓËÜ¡¦ÅÏÊÕÂ¿³¨¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦ÀÐ°æÌïº»
¡Ö¥ß¥Î¥ë¡ª¡¡¤¢¤ó¤¿ÃË¤Ï»Å»ö¤À¤±¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥¤¥Þ¥É¥»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡©¡×
µÁÊì¤Ï¥ß¥Î¥ë¤ò¼¸¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤Ä¤âµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Î¼Â²È¤Ï±óÊý¤Ç¤¹¤¬¡¢µÁ¼Â²È¤Ï¤ï¤¬²È¤«¤é¼Ö¤Ç30Ê¬¤Û¤É¡£µÁÉã¤Ï10Ç¯Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¡¢º£¤ÏµÁÊì¤¬¤Ò¤È¤ê¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÁÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤â¡Ä¡Ä¡£
¡Ö»ä¤Ï¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤òËþµÊ¤¹¤ë¤«¤é¡¢Æ±µï¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤è¤Í¡×
¤È¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊµÁÊì¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤âÉÑÈË¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÏ¢¤ì¤ÆÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤±¤¿¤·¡¢·ëº§¤·¤Æ20Ç¯¶á¤¯µÁÊì¤È¤Î´Ø·¸¤òÎÉ¹¥¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡Ä¡Ä¡£
µÁÊì¤ÏÍ¥¤·¤¯¤Æµ¤¸¯¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë³¨¤Ë¤«¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ö¿À¡¦µÁÊì¡×¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¤½¤ó¤ÊµÁÊì¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤·¡¢Âº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·ÉÂ¾õ¤¬»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤¦¤È¤¦Í¾Ì¿Àë¹ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
É×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ä¤â¤È¤Æ¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£
¤¢¤ÎÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿µÁÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
É×¤Ï¡ÖÊì¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¡Ä¡Ä¡×¤ÈÆ±µï¤â¤è¤®¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Àè¤ËµÁÊì¤«¤éÃÇ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡Éº£¤ÎÀ¸³è¤Î¤Þ¤Þ¡ÉµÁÊì¤ÏÍ¾Ì¿¤òÁ´¤¦¤·¤¿¤¤¡£
¤½¤Î°Õ»×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±ÉÑÈË¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¡µÓËÜ¡¦ÅÏÊÕÂ¿³¨¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦ÀÐ°æÌïº»