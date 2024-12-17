´Ú¹ñ¼çÍ×»æ¤ÎÄ«´©¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¡Ê£±£²·î£±£·Æü¡Ë
¡ãÄ«Á¯ÆüÊó¡ä´ÚÅì·®»á¤¬ÂåÉ½¼Ç¤¡¢¤Þ¤¿Èó¾ïÂÐºö°Ñ°÷²ñÂÎÀ©¤Ë°Ü¹Ô¤ÎÍ¿ÅÞ
¡ãÅì°¡ÆüÊó¡äÃÆ³¯¿³È½¤Î¼ç¿³ºÛÈ½´±¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤¬»ØÌ¾¤·¤¿Å¢µü¿¢»á¤Ë
¡ãÃæ±ûÆüÊó¡äÕúÂçÅýÎÎ¤ÎÃÆ³¯¿³È½ÆÍÆþ¡¢¼ç¿³¤Ï¡ÖÊÝ¼é¡×Å¢µü¿¢»á
¡ã¥Ï¥ó¥®¥ç¥ì¡äÊÝ¼é²õÌÇ¤ò¼«¤é¾·¤¯¡ÖÆâÍðÍÊ¸î¡×¤ÎÍ¿ÅÞ
¡ãµþ¶¿¿·Ê¹¡äÕúÂçÅýÎÎ¤ÎÃÆ³¯¿³È½£²£·Æü³«»Ï¡Ä¡ÖºÇÍ¥Àè¤Ç¿³Íý¡×
¡ãËèÆü·ÐºÑ¡ä£³½Å¤Î°ºàÎÁ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡ÄÍ¢½Ð´ë¶È¡ÖÈáÌÄ¡×
¡ã´Ú¹ñ·ÐºÑ¡äÅÁÌã»ñ¶âÂß¤·ÉÕ¤±¤Ø¤Î£Ä£Ó£ÒÅ¬ÍÑ¡¢Ìµ´ü¸Â±ä´ü
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß
¡ãÅì°¡ÆüÊó¡äÃÆ³¯¿³È½¤Î¼ç¿³ºÛÈ½´±¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤¬»ØÌ¾¤·¤¿Å¢µü¿¢»á¤Ë
¡ãÃæ±ûÆüÊó¡äÕúÂçÅýÎÎ¤ÎÃÆ³¯¿³È½ÆÍÆþ¡¢¼ç¿³¤Ï¡ÖÊÝ¼é¡×Å¢µü¿¢»á
¡ã¥Ï¥ó¥®¥ç¥ì¡äÊÝ¼é²õÌÇ¤ò¼«¤é¾·¤¯¡ÖÆâÍðÍÊ¸î¡×¤ÎÍ¿ÅÞ
¡ãµþ¶¿¿·Ê¹¡äÕúÂçÅýÎÎ¤ÎÃÆ³¯¿³È½£²£·Æü³«»Ï¡Ä¡ÖºÇÍ¥Àè¤Ç¿³Íý¡×
¡ãËèÆü·ÐºÑ¡ä£³½Å¤Î°ºàÎÁ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡ÄÍ¢½Ð´ë¶È¡ÖÈáÌÄ¡×
¡ã´Ú¹ñ·ÐºÑ¡äÅÁÌã»ñ¶âÂß¤·ÉÕ¤±¤Ø¤Î£Ä£Ó£ÒÅ¬ÍÑ¡¢Ìµ´ü¸Â±ä´ü
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß