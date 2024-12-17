¡ÚÃæÆü¡Û°æ¾å¿·´ÆÆÄ¡¡£Ò¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Îµð¿ÍÎ®½Ð¤Ë¤â¡Ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÁ´³«¡Ö½Ð¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×
¡Ú¼èºà¤ÎÎ¢Â¦¡¡¸½¾ì¥Î¡¼¥È¡ÛÃæÆü¤«¤é¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤Îµð¿ÍÆþ¤ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Àè·î¤Þ¤ÇÎµ¤Î¼é¸î¿À¤À¤Ã¤¿ÃË¤Ï¡ÖÆÉÇäµð¿Í·³¤È·ÀÌó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££²£°£²£µÇ¯¤¬¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡££Î£Ð£Â¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÎ®½Ð¤Ï¡¢£³Ç¯Ï¢Â³ºÇ²¼°Ì¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤òÁÀ¤¦¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÄË¼ê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÍèÇ¯¤ÎÃÏ¸µ³«ËëÀï¡Ê£´·î£±Æü¡Ë¤¬µð¿ÍÀï¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤·¥é¥¤¥Ç¥ë¤¬µð¿Í¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Î³«ËëÀï¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê£¹²ó¤Ë¡Ä¡×¡£¤Þ¤À¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤«¤éÃÇ¤ê¤ÎÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿º£·î£±£±Æü¡¢ÃÏ¸µ¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿Ä¾¸å¤Î°æ¾å´ÆÆÄ¤Ë¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È°æ¾å´ÆÆÄ¤Ï¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤¦ÊÖ¤·¤¿¡£¡Ö½Ð¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¡Ê¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬£¹²ó¤Ë¡Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡£²¿¡Ê¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬¡¢£¹²ó¤Ë¡Ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤±¤É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¸À¤¦¤Î¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£½Ð¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡ª¡×¡£ÃÏ¸µ³«ËëÀï¤Ç¤Ï¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£Îµ¤Î¿·»Ø´ø´±¤ÏÌÀ¤ë¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¡¢º£µ¨¤Î¥ê¡¼¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ËÀëÀïÉÛ¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÆü¤Ï£±£µÆü¤ËÍèµ¨¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤¬¡Ö¤É¤é¥Ý¥¸¡¡£Ö£å£ò£ù¡¡£Ð£ï£ó£é£ô£é£ö£å¡¡£Ä£ò£á£ç£ï£î£ó¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï°æ¾å´ÆÆÄ¤¬¹Í¤¨¤¿¤â¤Î¡£¡Öà¤É¤éá¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î¥É¥é¡£à¥Ý¥¸á¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡£¤Ò¤¿¤à¤¤ËÁ°¸þ¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¥É¥é¥´¥ó¥º¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ò¥®¥å¥Ã¤È½Ì¤á¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ê¤â¤·¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬°ÜÀÒ¤·¤¿¤é¡Ë²¿¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë³Í¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢²¶¤ÏºâÎÏ¤âÀïÎÏ¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£·ë²Ì¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¤À¤±¡×¡£°æ¾å´ÆÆÄ¤Ï£±£±Æü¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ½Ð±é¸å¤Ë¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¼«¿È¹Í°Æ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤Ç¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢Íèµ¨¤Îµð¿ÍÀï¤Ç¤Ï¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬½Ð¤Æ¤³¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Þ¤Þ½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£¡ÊÃæÆüÃ´Åö¡¦µÜËÜÂÙ½Õ¡Ë