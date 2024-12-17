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気象台は、午前6時45分に、大雪警報を秋田市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雪警報】秋田県・秋田市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市、五城目町などに発表

沿岸では、17日昼前まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■秋田市
□大雪警報【発表】
　積雪　17日昼前にかけて警戒
・平野部
　12時間最大降雪量　35cm
・秋田市市街地
　12時間最大降雪量　35cm

■男鹿市
□大雪警報【発表】
　積雪　17日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　35cm

■由利本荘市
□大雪警報【発表】
　積雪　17日昼前にかけて警戒
・平野部
　12時間最大降雪量　35cm

■潟上市
□大雪警報【発表】
　積雪　17日昼前にかけて警戒
・平野部
　12時間最大降雪量　35cm

■にかほ市
□大雪警報【発表】
　積雪　17日昼前にかけて警戒
・平野部
　12時間最大降雪量　35cm

■五城目町
□大雪警報【発表】
　積雪　17日昼前にかけて警戒
・平野部
　12時間最大降雪量　35cm

■八郎潟町
□大雪警報【発表】
　積雪　17日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　35cm

■井川町
□大雪警報【発表】
　積雪　17日昼前にかけて警戒
・平野部
　12時間最大降雪量　35cm

■大潟村
□大雪警報【発表】
　積雪　17日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　35cm