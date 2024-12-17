【大雪警報】秋田県・秋田市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市、五城目町などに発表
気象台は、午前6時45分に、大雪警報を秋田市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村に発表しました。
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沿岸では、17日昼前まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■秋田市
□大雪警報【発表】
積雪 17日昼前にかけて警戒
・平野部
12時間最大降雪量 35cm
・秋田市市街地
12時間最大降雪量 35cm
■男鹿市
□大雪警報【発表】
積雪 17日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 35cm
□大雪警報【発表】
積雪 17日昼前にかけて警戒
・平野部
12時間最大降雪量 35cm
■潟上市
□大雪警報【発表】
積雪 17日昼前にかけて警戒
・平野部
12時間最大降雪量 35cm
■にかほ市
□大雪警報【発表】
積雪 17日昼前にかけて警戒
・平野部
12時間最大降雪量 35cm
■五城目町
□大雪警報【発表】
積雪 17日昼前にかけて警戒
・平野部
12時間最大降雪量 35cm
■八郎潟町
□大雪警報【発表】
積雪 17日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 35cm
■井川町
□大雪警報【発表】
積雪 17日昼前にかけて警戒
・平野部
12時間最大降雪量 35cm
■大潟村
□大雪警報【発表】
積雪 17日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 35cm