ÁÆÉÊ¤¬¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¥Ñ¡¼¥«¡¼ÁûÆ°¡×¤Î27ºÐ½÷ÀµÓËÜ²È¤ò¡È¤Ò¤È¸À¡É¤ÇÀÚ¤ë
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¡Ê31¡Ë¤¬17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤´ë²è¡Ö1¿Í»¿ÈÝ¡×Æâ¤Ç¡¢¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤ÇµÓËÜ²È¤ÎËåÈø¥æ¥¦¥«»á¡Ê27¡Ë¤¬¼çÄ¥¤·¤Æ±ê¾å¤·¤¿¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¥Ñ¡¼¥«¡¼ÁûÆ°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
ËåÈø»á¤ÏYoutube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¿·R25¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×Æâ¤Ç¡Ö40¶á¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ñ¡¼¥«¡¼¤È¤«Ãå¤Æ¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ã¤Æ·ë¹½¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¡£¤µ¤é¤ËX¤Ç¡ÖÇ¯²¼¤È¤Ð¤«¤ê¤¤¤ëÂç¿Í¤Ï¥¸¥¸¥Ð¥Ð¤Ç¤¢¤ë¼«³Ð¤¬¤Ê¤¯¤Æ¥¥Ä¤¤¡×¡Ö¥¸¥¸¥¤¤Ï¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ç¥Õ¥é¥Õ¥é¤¹¤Ê¡×¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ì¡Ø¾¦ÃÌ¤ÎºÝ¤Ê¤É¤Ë¥Ñ¡¼¥«¡¼Ãå¤Æ¤ë²ñ¼Ò°÷¤Î¥¸¥¸¥¤¤Ê¤ó¤Ê¤ó¡©¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ø¥¸¥¸¥¤¤Ï¥Ñ¡¼¥«¡¼Ãå¤ë¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦·Á¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥¸¥¸¥¤¤Ã¤Ä¡¼¤Î¤ÏÀè¤¬Ã»¤¤¤«¤é¤«Áá¤È¤Á¤ê¤À¤Ê¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÊäÂ¤·¤¿¡£
ËåÈø»á¤Î¼çÄ¥¤ËÂÐ¤·¡¢ÃøÌ¾¿Í¤¬¼¡¡¹¤ÈÈ¿±þ¡£¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤³¤È¼Â¶È²È¤ÎËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤Ï¡Ö¾¦ÃÌ¤Ç¤¤¤Ä¤â¥Ñ¡¼¥«¡¼Ãå¤Æ¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤ª¤«¤·¤¤¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¤ÅÛ¤Ë°¤¤¤³¤È¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤ÎÉáÄÌ¤ËÊ¢Î©¤Ä¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö¤¢¤Î¥¯¥½½÷¤Ï¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡¼¤À¤«¤é¥ª¥Ã¥µ¥ó¤Ç¤â¾¦ÃÌ¤Ç¥Ñ¡¼¥«¡¼Ãå¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤À¤«¤é¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈX¤ÇÅê¹Æ¡£¡Ö2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×³«Àß¼Ô¤Ç¸µ´ÉÍý¿Í¤Î¡Ö¤Ò¤í¤æ¤¡×¤³¤ÈÀ¾Â¼ÇîÇ·»á¤â¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥«¡¼¤òÃå¤ë¤³¤È¤ÇÎ¾¼Ô¤Ë¹¬¤»¤¬Ë¬¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ª¤¤¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÁÆÉÊ¤ÏÁûÆ°¤Î°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤òÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤¿¤À¤¡¡ª¡×¤È·è¤á¥¼¥ê¥Õ¤òÈ¯¼Í¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥¨¥ß¥Í¥à¤Ë¤ÉÆÍ¤«¤ì¤ó¤¾¤©!¡×¤È¤Ò¤È¸À¤Ç·è¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤ªÁ°¤½¤ì¡¢¥¨¥ß¥Í¥à¤ÎÁ°¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤ß¤í¡£¥¨¥ß¥Í¥à¤Ë¤ÉÆÍ¤«¤ì¤Æ½ª¤ï¤ê¤ä¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×MC¥¨¥ß¥Í¥à¡Ê52¡Ë¤Ï¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö1¿Í»¿ÈÝ¡×¤Ï¡ÖºÇ¶á¤ÎSNS¥Ë¥å¡¼¥¹»Â¤Ã¤¿¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢ÁÆÉÊ¼«¿È¤Î°Õ¸«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¥³¥ó¥È¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤ÇºÇ¿·¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë´ë²è¡£