¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯·ª¸¶ÎÍÌð¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ÇÀÀ¤Ã¤¿ÂÇÎ¨3³ä¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡ÖÎÏ¤Ï¤¢¤ë¡£¶áÆ£¤È¼ó°ÌÂÇ¼ÔÁè¤¤¤ÏÌ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Í¥¾¡Î¹¹Ô¡¡15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡ËÊÆ¥Ï¥ï¥¤½£¥Û¥Î¥ë¥ë
¡¡·ª¸¶ÎÍÌðÆâÌî¼ê¡Ê28¡Ë¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢ÂÇÎ¨3³ä¤òÍèµ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£º£µ¨¤Ï140»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨2³ä7Ê¬3ÎÒ¡¢20ËÜÎÝÂÇ¡¢87ÂÇÅÀ¤Ç½é¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤â³ÍÆÀ¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡ÊÂÇÎ¨¡Ë3³ä¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡µå³¦¤Ï¡ÖÅê¹âÂÇÄã¡×¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£µ¨¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Î¶áÆ£¤À¤±¤¬3³ä¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¡Ö¶áÆ£¤µ¤ó¤ÏËèÇ¯¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë3³ä¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤È¤³¤í¤À¤·¡¢°ìÈÖËÍ¤ÎÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëÂ¸ºß¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤â·ª¸¶¤ÎÂÇÎ¨¥¢¥Ã¥×¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£¡Ö¤â¤¦°ì¤Ä¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£3³ä¤òÂÇ¤Æ¤ëÎÏ¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£Åê¹âÂÇÄã¤Î»þÂå¤Ç¶áÆ£¤È¼ó°ÌÂÇ¼ÔÁè¤¤¤ÏÌ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤Þ¤Ç¸ÀµÚ¤·¤¿¡£·ª¸¶¤â¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÇ·â¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð3³äÂÇ¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ê¶áÆ£¤Ç¡Ë¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ïµá¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ºÊ¤é¤ÈË¬¤ì¤¿Í¥¾¡Î¹¹Ô¤Ç¤Ï¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤Ê¤É¤â³Ú¤·¤ó¤À¡£º£µ¨¤Ï5·î¡¢9¡¦10·î¤È2ÅÙ¤Î·î´ÖMVP¤â³ÍÆÀ¡£ÇÈ¤Ë¾è¤ì¤Ð¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤âÌ´Êª¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£