¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û£Å£Ö£É£Ì ¶ÛµÞ²ñ¸«¤ÇàÈ¿Â§ÁË»ßá¤Î»Ø¿ËÈ¯É½¡ÖÀµ¡¹Æ²¡¹Àï¤¦Ãª¶¶¤Î»Ñ¤ËÌá¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î£Å£Ö£É£Ì¤¬¡¢¼¡´ü¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£±£¸Æü¡¢½êÂô¤Ç³«Ëë¡ËÁ°¤ËÅÜ¤ê¤Î¶ÛµÞ²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£ÍèÇ¯£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤ÇÃª¶¶¹°»ê¡Ê£´£¸¡Ë¤È¤Î¥·¥ó¥°¥ëÀï¤ò¹µ¤¨¤ë¼«¾ÎºÇ¹â¸¢ÎÏ¼Ô¤Ï¡¢£¸Æü·§ËÜÂç²ñ¤Î»î¹ç¤¬Âç¹Ó¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌäÂê»ë¡£¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×¤Î¹â¶¶ÍµÆóÏº¡Ê£´£³¡Ë¡¢£Ó£È£Ï¡Ê£³£µ¡Ë¤È¤È¤â¤ËËÜ»æ¤ò¶ÛµÞ¾·½¸¤·¡¢²¿¤È¤âÍýÉÔ¿Ô¤Ê¡Öº£¸å¤Î»Ø¿Ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ë¸þ¤±¡¢£Å£Ö£É£Ì¤ÈÃª¶¶¤Î°äº¨¤Ï¿¼¤Þ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£·§ËÜÂç²ñ¤Î£±£°¿Í¥¿¥Ã¥°Àï¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤Ó½Å¤Ê¤ë£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤ÎÈ¿Â§¹Ô°Ù¤ËÃª¶¶¤Î´®Ç¦ÂÞ¤Î½ï¤¬ÀÚ¤ì¡¢¥¤¥¹¹¶·â¤Ë¤è¤ëÈ¿Â§·èÃå¤È¤¤¤¦Âç¹Ó¤ìÌÏÍÍ¤Ë¡££²£°£²£¶Ç¯£±·î¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÃª¶¶¤Ï¡¢£Å£Ö£É£ÌÀï¤Ë¿ÊÂà¤ò¤«¤±¤ë¤ÈÀë¸À¤·¡¢¥ë¡¼¥ë¤â¥é¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¼¡´ü¥·¥ê¡¼¥º³«Ëë¤òÄ¾Á°¤Ë¹µ¤¨¤¿¤³¤ÎÆü¡¢¤±¤¿¤¿¤Þ¤·¤¯ÌÄ¤Ã¤¿µ¼Ô¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤Ï¡Ö£Å£Ö£É£Ì¡×¤Î¼Ù°¤Ê£´Ê¸»ú¤¬¡Ä¡£ÅÔÆâ¤Î¿·ÆüËÜ»öÌ³½ê¤ËµÞ¹Ô¤¹¤ë¤ÈÍµÆóÏº¤È£Ó£È£Ï¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¡¢ÍÌµ¤ò¸À¤ï¤µ¤Ì¤Þ¤Þ£³¿Í¤Ë¤è¤ëµ¼Ô²ñ¸«¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£Å£Ö£É£Ì¤Ï¡ÖÃª¶¶¤¬¡ØÉé¤±¤¿¤éÂ¨°úÂà¡Ù¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤â¡¢Á´¤Æ¤Ï²¶¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ä¤Ä¡¢·§ËÜ¤Ç¤ÎÃª¶¶¤Î¹ÔÆ°¤òÌäÂê»ë¡£¡ÖÌÜ¤ËÍ¾¤ëÈ¿Â§¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤³¤Ë¥Ø¥¤¥È¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ²¶¤Î²ñ¼Ò¤Ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é°ìÂç»ö¤À¡£ÅöÁ³¸·¤·¤¯¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£°ì¤Ä¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãª¶¶¹°»ê¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡£°Ê¾å¤À¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤òÃª¤Ë¾å¤²¤Ä¤Ä¡¢¤É¤³¤«¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÖÈ¿Â§¤ÎÁË»ß¡×¤È¤¤¤¦º£¸å¤Î»Ø¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤ÆÍµÆóÏº¤Ï¡Ö°ÎÂç¤Ê¥ì¥¹¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤Æ¤ä¤ë¤·¡¢Ãª¶¶¤Î°úÂà»î¹ç¤Ê¤é¥á¥¤¥ó¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤è¡£¤À¤¬º£¤ÎÃª¶¶¤ÏÈ¿Â§¤Ç»î¹ç¤ò¤Ö¤Á²õ¤¹¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£°¤¤¤³¤È¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥ä¥Ä¤Î»î¹ç¤ò¡¢²¶¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥á¥¤¥ó¤ËÁÈ¤à¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤Ê¤¼¤«¸±¤·¤¤É½¾ð¡£Á´£¹»î¹çÃæ£´»î¹çÌÜ¤È¤¤¤¦»î¹ç½ç¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍµÆóÏº¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡Ä¡©
¡¡¤µ¤é¤Ë£Ó£È£Ï¤Þ¤Ç¤â¤¬¡Ö»ä¤«¤é¤âÊäÂ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¤ò³«»Ï¡£¡ÖËÜÂâ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î°ÕµÁ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Àµ¡¹Æ²¡¹¤ÈÀµÌÌ¤«¤éÀï¤¦¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤³¤½¤¬ÃÄÂÎ¤ÎÃæ¿´¤Ë¾ï¤Ë¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤È¸À¤¦¤È¡ÄËÜÂâ¤Ê¤ó¤«¤¤¤é¤ó¤Î¤¸¤ã¡¢¥¯¥½¥Ã¥¿¥ì¡×¤È¡¢ÃúÇ«¸ì¤«¤é¤¢¤Ã¤µ¤êÇÏµÓ¤ò¸½¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï£Å£Ö£É£Ì¤¬¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯Ãª¶¶¤ò¥é¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ã¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦Æ¨¤²¾ì¤Î¤Ê¤¤¥ë¡¼¥ë¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤Ç¤¤ì¤Ð²¶¤ÎÎÏ¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤¯¤é¤¤¤ÏÀµ¡¹Æ²¡¹Àï¤¦Ãª¶¶¤Î»Ñ¤ËÌá¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤è¡£Ãª¶¶¤Ï¼å¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉÈ¿Â§¤·¤Ê¤¤¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¹¥«¥Ã¤È¤·¤¿´¶¤¸¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¡¢¤è¤¯³Ð¤¨¤È¤±¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¤Ç²ñ¸«¤Ï½ªÎ»¡£µ¤Á°¤è¤¯¼Ì¿¿»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤¿£³¿Í¤Ï¡¢Íò¤Î¤è¤¦¤Ë»öÌ³½ê¤òµî¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡Ä¡£