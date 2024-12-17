[12.16 セリエA第16節](オリンピコ)

※28:45開始

<出場メンバー>

[ラツィオ]

先発

GK 94 イバン・プロベデル

DF 4 パトリック・ガバロン

DF 30 ヌーノ・タバレス

DF 34 マリオ・ヒラ

DF 77 アダム・マルシッチ

MF 6 ニコロ・ロベッラ

MF 8 マテオ・グエンドゥジ

MF 9 ペドロ・ロドリゲス

MF 10 マッティア・ザッカーニ

MF 18 G. Isaksen

FW 14 ティヤニ・ノスリン

控え

GK 35 C. Mandas

GK 55 アレッシオ フルラネット

DF 2 サミュエル・ジゴ

DF 3 ルカ・ペッレグリーニ

MF 7 フィサヨ・デレ・バシル

MF 22 ガエターノ・カストロビッリ

MF 29 マヌエル・ラッツァーリ

FW 19 ブレイェ・ディア

FW 20 ルーム・チャウナ

監督

マルコ・バローニ

[インテル]

先発

GK 1 ヤン・ゾマー

DF 6 ステファン・デ・フライ

DF 31 Y. Bisseck

DF 95 アレッサンドロ・バストーニ

MF 2 デンゼル・ダンフリース

MF 20 ハカン・チャルハノール

MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン

MF 23 ニコロ・バレッラ

MF 32 フェデリコ・ディマルコ

FW 9 マルクス・テュラム

FW 10 ラウタロ・マルティネス

控え

GK 13 ジョゼップ・マルティネス

GK 40 A. Calligaris

DF 30 カルロス・アウグスト

DF 36 マッテオ・ダルミアン

DF 42 T. Palacios

MF 7 ピオトル・ジエリンスキ

MF 16 ダビデ・フラッテージ

MF 17 テイジョン・ブキャナン

MF 21 クリスチャン・アスラニ

FW 8 マルコ・アルナウトビッチ

FW 11 ホアキン・コレア

FW 99 メフディ・タレミ

監督

シモーネ・インザーギ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります