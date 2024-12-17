ラツィオvsインテル スタメン発表
[12.16 セリエA第16節](オリンピコ)
※28:45開始
<出場メンバー>
[ラツィオ]
先発
GK 94 イバン・プロベデル
DF 4 パトリック・ガバロン
DF 30 ヌーノ・タバレス
DF 34 マリオ・ヒラ
DF 77 アダム・マルシッチ
MF 6 ニコロ・ロベッラ
MF 8 マテオ・グエンドゥジ
MF 9 ペドロ・ロドリゲス
MF 10 マッティア・ザッカーニ
MF 18 G. Isaksen
FW 14 ティヤニ・ノスリン
控え
GK 35 C. Mandas
GK 55 アレッシオ フルラネット
DF 2 サミュエル・ジゴ
DF 3 ルカ・ペッレグリーニ
MF 7 フィサヨ・デレ・バシル
MF 22 ガエターノ・カストロビッリ
MF 29 マヌエル・ラッツァーリ
FW 19 ブレイェ・ディア
FW 20 ルーム・チャウナ
監督
マルコ・バローニ
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 31 Y. Bisseck
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 2 デンゼル・ダンフリース
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
FW 9 マルクス・テュラム
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
GK 40 A. Calligaris
DF 30 カルロス・アウグスト
DF 36 マッテオ・ダルミアン
DF 42 T. Palacios
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 17 テイジョン・ブキャナン
MF 21 クリスチャン・アスラニ
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 11 ホアキン・コレア
FW 99 メフディ・タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
※28:45開始
<出場メンバー>
[ラツィオ]
先発
GK 94 イバン・プロベデル
DF 4 パトリック・ガバロン
DF 30 ヌーノ・タバレス
DF 34 マリオ・ヒラ
DF 77 アダム・マルシッチ
MF 6 ニコロ・ロベッラ
MF 8 マテオ・グエンドゥジ
MF 9 ペドロ・ロドリゲス
MF 10 マッティア・ザッカーニ
MF 18 G. Isaksen
FW 14 ティヤニ・ノスリン
GK 35 C. Mandas
GK 55 アレッシオ フルラネット
DF 2 サミュエル・ジゴ
DF 3 ルカ・ペッレグリーニ
MF 7 フィサヨ・デレ・バシル
MF 22 ガエターノ・カストロビッリ
MF 29 マヌエル・ラッツァーリ
FW 19 ブレイェ・ディア
FW 20 ルーム・チャウナ
監督
マルコ・バローニ
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 31 Y. Bisseck
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 2 デンゼル・ダンフリース
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
FW 9 マルクス・テュラム
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
GK 40 A. Calligaris
DF 30 カルロス・アウグスト
DF 36 マッテオ・ダルミアン
DF 42 T. Palacios
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 17 テイジョン・ブキャナン
MF 21 クリスチャン・アスラニ
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 11 ホアキン・コレア
FW 99 メフディ・タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります