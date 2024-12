ドジャース・大谷が自身のインスタグラムを更新し、愛犬デコピンとともに、契約するニューバランスのマサチューセッツ州ボストンの本社を訪問した様子を投稿した。

自身の打撃画像が映し出されたビジョンの前でデコピンを抱いて笑顔の写真などを添付。ビジョンに「Welcome, Shohei. The Man. The Myth. The MVP.(ようこそ、翔平。唯一無二。神話。MVP)」と祝福メッセージが表示されていた。