中国重慶市の軌道交通27号線、軌道敷設段階に
15日、重慶軌道交通27号線璧山区間で軌道を敷設する中建八局の作業員。（重慶＝新華社記者/王全超）
【新華社重慶12月16日】中国で建設中の重慶軌道交通27号線が15日、全面的な軌道敷設段階に入った。建設大手の中国建築傘下、中国建築第八工程局（中建八局）が作業を請け負っている。
27号線は同市璧山区の璧山駅と巴南区の恵民駅を結ぶ全長56キロで、設計時速は140キロ。開通後は市内の軌道交通網における東西方向の混雑が大幅に緩和され、市民の利便性が高まる。
15日、重慶軌道交通27号線璧山区間の軌道敷設現場。（ドローンから、重慶＝新華社記者/王全超）
15日、重慶軌道交通27号線璧山区間の軌道敷設現場。（ドローンから、重慶＝新華社記者/王全超）
15日、重慶軌道交通27号線璧山区間の軌道敷設現場。（ドローンから、重慶＝新華社記者/王全超）
15日、重慶軌道交通27号線璧山区間の軌道敷設現場。（ドローンから、重慶＝新華社記者/王全超）
15日、重慶軌道交通27号線璧山区間の軌道敷設現場。（ドローンから、重慶＝新華社記者/王全超）
15日、重慶軌道交通27号線璧山区間の軌道敷設現場。（ドローンから、重慶＝新華社記者/王全超）
15日、重慶軌道交通27号線璧山区間の軌道敷設現場。（ドローンから、重慶＝新華社記者/王全超）
15日、重慶軌道交通27号線璧山区間の軌道敷設現場。（ドローンから、重慶＝新華社記者/王全超）
15日、重慶軌道交通27号線璧山区間の軌道敷設現場。（ドローンから、重慶＝新華社記者/王全超）
15日、重慶軌道交通27号線璧山区間の軌道敷設現場。（ドローンから、重慶＝新華社記者/王全超）
15日、重慶軌道交通27号線璧山区間の軌道敷設現場。（ドローンから、重慶＝新華社記者/王全超）