²¿¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ª¶â¤ò¤Ê¤¯¤¹¡Ä¡Ä¤¿¤À¤·Îã³°¤¢¤ê¡©
¥Ë¥åー¥¹¥¥ã¥¹¥¿ー¤ÎÄ¹ÌîÃÒ»Ò¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÄ¹ÌîÃÒ»Ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦·îÍËÆü～¶âÍËÆü15»þ30Ê¬～17»þ¡Ë¡¢12·î16Æü¤ÎÊüÁ÷¤ËÀ¯¼£¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î³ÑÃ«¹À°ì¤¬½Ð±é¡£À¯¼£²þ³×¤Ë´Ø¤¹¤ëÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¡¢»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ½ã»Ò¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë¡ÖÀ¯¼£²þ³×¤ò¤á¤°¤ëÍ¿ÌîÅÞ¶¨µÄ¤Ë´Ø¤·¡¢ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¤Ï¤¤ç¤¦¤Î»²µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡ØÎÎ¼ý½ñ¤¬¤Ê¤¯¤Æ²¿¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤ª¶â¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤È¡£¤¿¤À¿Í¸¢¤ä¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤ä³°¸òµ¡Ì©¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÌäÂê¤Ï»Ä¤ë¤È»×¤¦¡Ù¡ØÀ¯¼£²È¤¬¼«Ê¬¤ÎÍø±×¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬ÃÇ¤¸¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦º£¸å¤È¤â¿¿Ùõ¤ËÎ×¤à¡Ù¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¸¢¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¡¢³°¸ò¡Ä¡Ä¤ÏÎã³°¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
³ÑÃ«¹À°ì¡Ö·ë¶É¡¢ÈëÌ©¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ì¤ë¾ì½ê¤Ï¤½¤Î3¤Ä¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤«¤Ê¡¢¤ÈÊ¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£³°¸ò¤ÏÁê¼ê¤â¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð·úÁ°¤Ç¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ÉÎ¢¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¤ª¶â¤¬Æ°¤¤¤¿¤«¤â¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£À¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤ª¶â¤ò»Ù½Ð¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬³°¹ñ¤Ç²¿¤«»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¡¢µß½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï²¿¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤½¤ÎÁ°Äó¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬À¯ÉÜ¤Î¹Í¤¨Êý¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
Ä¹ÌîÃÒ»Ò¡Ö¤¦¤ó¡Ä¡Ä¡×
³ÑÃ«¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ï¤ß¤ó¤Ê½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥ëー¥ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²æ¤¬¹ñ¤Ï¡Ø¤½¤ó¤Ê¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤è¡Ù¤ÈÅÏ¹ÒÃí°ÕÎá¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤È¡£¼«¸ÊÀÕÇ¤ÏÀ¤Ç°ì»þ¡¢¥ïー¥Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
Ä¹Ìî¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢¥¤¥é¥¯¤Î¿Í¼Á»ö·ï¤Ç¡×
³ÑÃ«¡ÖÆüËÜ¿Í¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤¬¡¢¤³¤ÎÀ¯ÉÜ¤Ë¤Ï¤â¤È¤â¤È¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë³°¸ò¤Ë¤Ïµ¡Ì©¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤Îµ¡Ì©¤Ç¤¹¤«¡¢¤È¤Ê¤ë¡£ÁíÍý¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï°ì¸«¡¢Íý¶þ¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤±¤É¡¢¡Ø¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¹ñ¤Ï¤½¤¦¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¸À¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡£Á´Á³¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¹ñÌ±¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê´¶¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Ä¹Ìî¡Ö¤Ï¤¤¡×
³ÑÃ«¡ÖÀ¯¼£¤È¤ª¶â¤Î¤³¤È¡¢¡Ø¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¸À¤¦¤È¡¢¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤Ï¹ñÌ±¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¡¢¤È¡£¤À¤±¤É¤½¤Î¤ª¶â¤ÈÀ¯¼£¤¬ÊÑ¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ç·ë¤Ó¤Ä¤¯¤Î¤¬¥¤¥ä¤À¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
Ä¹Ìî¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¤¨¡×
³ÑÃ«¡Ö¹ñÌ±¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¸Ä¿Í¤Î¤ª¶â¤ËÍä¤ó¤À¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÁÈ¿¥¤äÃÄÂÎ¡¢Ë¡¿Í¤Î¤â¤Î¤«¤é¤Ï»×ÏÇ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡×
Ä¹Ìî¡Ö¤¦¤ó¡×
³ÑÃ«¡Ö°ìÊý¤Ç¹ñÌ±Â¦¤Ë¤â¾¯¤·ÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£À¯¼£¤ò»È¤¦¡¢À¯¼£¤Ë¤â¤Î¤òÍê¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÃêÁª¤Ç²¿¤«¤Ë³°¤ì¤¿¤±¤ÉÀ¯¼£²È¤ËÍê¤ó¤ÇÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤«¡¢À¯¼£²È¤ËÍê¤ó¤À¤é½çÈÖ¤¬¤º¤Ã¤ÈÁá¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡¢¤À¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥¢¥Æ¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤Þ¤À¤¤¤Æ¡£¤³¤ì¤À¤±ÌÌÅÝ¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï½õ¤±¤Æ¤è¡¢¤È¤¤¤¦Í»ÄÌ¤òÍø¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¥¢¥Æ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤ÎÉôÊ¬¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
Ä¹Ìî¡Ö¤¢¤¢¡Ä¡Ä¡×
³ÑÃ«¡Ö½Ð¤¹¤Û¤¦¤ÏÁÈ¿¥¤äÃÄÂÎÂ¦¡£¤â¤é¤¦¤Û¤¦¤ÏÀ¯¼£²ÈÂ¦¡£¤À¤«¤éÀ¯¼£²È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸·¤·¤¯¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¡¢¤È¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬½Ð¤¹¡¢¤â¤é¤¦¤À¤±¤Ê¤é¤¤¤¤¤±¤É¡¢Ê§¤¦Â¦¤¬¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥°¥º¥°¥º¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤òµÄ²ñ¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤¿¤Ö¤ó¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤â¤³¤ó¤Ê¡Ø¤Î¤é¤ê¤¯¤é¤ê¡Ù¤ò¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×