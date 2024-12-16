『CDTVライブ! ライブ!』年越しSP、総勢71組の出演アーティスト発表
12月31日23時45分から翌朝5時まで放送されるTBS系音楽番組『CDTVライブ! ライブ! 年越しスペシャル! 2024→2025』の出演アーティスト71組が16日、発表された。
『CDTVライブ! ライブ! 年越しスペシャル! 2024→2025』の出演アーティスト発表 (C)TBS
2024年の音楽シーンを彩ったヒットソングから2025年にブレイク必至の注目アーティストまで幅広いアーティストたちが年越しから熱いライブを届ける。
生放送を盛り上げるサブMCは、昨年に引き続きEXITが務める。さらに、年越しSPならではの特別企画も多数進行中。気になるアーティストの全歌唱曲とタイムテーブルは、放送前日の12月30日に発表される。
○■出演アーティスト(アーティスト名50音順)
INI、IMP.、アイナ・ジ・エンド、Aile The Shota、Aqua Timez、＝LOVE、IS:SUE、AKB48、A.B.C-Z、NCT WISH、＆TEAM、神はサイコロを振らない、川崎鷹也、輝叶、Kis-My-Ft2、北山宏光、KATSEYE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、THE JET BOY BANGERZ、THE RAMPAGE、JO1、GENERATIONS、s**t kingz、シャイトープ、SWEET STEADY、SUPER★DRAGON、SUPER BEAVER、Tani Yuuki、DA PUMP、超ときめき宣伝部、超特急、DXTEEN、T.M.Revolution、TOMORROW X TOGETHER、Travis Japan、中島健人、≒JOY、西川貴教、NEXZ、乃木坂46、野田愛実、≠ME、Hi-Fi Un!corn、BALLISTIK BOYZ、ハンブレッダーズ、THE BEAT GARDEN、BE:FIRST、FUNKY MONKEY BABY'S、FANTASTICS、舟津真翔、FRUITS ZIPPER、BREAKERZ、FLOW、BABYMONSTER、MAZZEL、マカロニえんぴつ、ME:I、Mrs. GREEN APPLE、三宅健、M!LK、Mega Shinnosuke、モーニング娘。'25、由薫、RIIZE、LiSA、Little Glee Monster、LIL LEAGUE、LE SSERAFIM、REIKO、ONE N' ONLY
【編集部MEMO】
『CDTVライブ！ライブ！』は“アーティスト自身が作り上げるステージをまるごと生中継する”がコンセプトのライブ番組。2020年3月にスタートした。
『CDTVライブ! ライブ! 年越しスペシャル! 2024→2025』の出演アーティスト発表 (C)TBS
2024年の音楽シーンを彩ったヒットソングから2025年にブレイク必至の注目アーティストまで幅広いアーティストたちが年越しから熱いライブを届ける。
○■出演アーティスト(アーティスト名50音順)
INI、IMP.、アイナ・ジ・エンド、Aile The Shota、Aqua Timez、＝LOVE、IS:SUE、AKB48、A.B.C-Z、NCT WISH、＆TEAM、神はサイコロを振らない、川崎鷹也、輝叶、Kis-My-Ft2、北山宏光、KATSEYE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、THE JET BOY BANGERZ、THE RAMPAGE、JO1、GENERATIONS、s**t kingz、シャイトープ、SWEET STEADY、SUPER★DRAGON、SUPER BEAVER、Tani Yuuki、DA PUMP、超ときめき宣伝部、超特急、DXTEEN、T.M.Revolution、TOMORROW X TOGETHER、Travis Japan、中島健人、≒JOY、西川貴教、NEXZ、乃木坂46、野田愛実、≠ME、Hi-Fi Un!corn、BALLISTIK BOYZ、ハンブレッダーズ、THE BEAT GARDEN、BE:FIRST、FUNKY MONKEY BABY'S、FANTASTICS、舟津真翔、FRUITS ZIPPER、BREAKERZ、FLOW、BABYMONSTER、MAZZEL、マカロニえんぴつ、ME:I、Mrs. GREEN APPLE、三宅健、M!LK、Mega Shinnosuke、モーニング娘。'25、由薫、RIIZE、LiSA、Little Glee Monster、LIL LEAGUE、LE SSERAFIM、REIKO、ONE N' ONLY
【編集部MEMO】
『CDTVライブ！ライブ！』は“アーティスト自身が作り上げるステージをまるごと生中継する”がコンセプトのライブ番組。2020年3月にスタートした。