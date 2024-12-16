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DVD & Blu-ray
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1. Glitch / BMSG GAIA
2. No Way Back / Novel Core
3. ¥«¥ß¥µ¥Þ¥¥É¥ê / Novel Core
4. DOG freestyle / Novel Core
5. MF / Novel Core, SHUNTO, RYOKI
6. Name Tag / Novel Core, SKY-HI, edhiii boi, RYOKI, RYUKI, TAIKI
7. Swan's War / BMSG SKY
8. Counterattack / MAZZEL
9. Vivid / MAZZEL
10. Seaside Story / MAZZEL
11. ICE Ballad Ver. / KAIRYU, REIKO
12. So Good / REIKO
13. Neverland / REIKO
14. MISSION / MAZZEL, SKY-HI, REIKO
15. Memoria / BMSG MARINE
16. ÍÙ¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© / Aile The Shota
17. J-POPSTAR / Aile The Shota
18. Pandora / Aile The Shota
19. Villains / Aile The Shota
20. Tiger Style / SKY-HI, Aile The Shota, JUNON, LEO, TAKUTO
21. New Chapter / BMSG ALLSTARS
22. MINNA BLING BLING / BMSG POSSE
23. OVERDRIVE / BMSG POSSE
24. I just wanna be myself / LEO
25. Uiteru / edhiii boi
26. GALAXY / edhiii boi
27. Metamorphose / SHUNTO, RYUHEI
28. 14th Syndrome / SKY-HI, edhiii boi, RUI, TAIKI, KANON, RYUHEI
29. Forked Road / RUI, TAIKI, KANON
30. Thinkin' bout you Ovall remix / ShowMinorSavage
31. Ocean Ovall remix / ShowMinorSavage
32. Dance Break / SOTA, MANATO
33. Mainstream / BE:FIRST
34. Boom Boom Back / BE:FIRST
35. Blissful / BE:FIRST
36. ¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê / SKY-HI
37. ²¿ÍÍ / SKY-HI, EIKI
38. Turn Up / SKY-HI
39. To The First / SKY-HI, BE:FIRST
40. D.U.N.K. / BMSG ALLSTARS
41. Brave Generation BMSG United Remix / BMSG ALLSTARS
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¡ãBMSG FES¡Ç24¡ä-Behind The Scenes of Opening Movie-
¡ãBMSG FES¡Ç24¡ä-TRAINEE MC Collection-(5¸ø±éÊ¬¼ýÏ¿)
¡ãBMSG FES¡Ç24 D.U.N.¡ä-Dance CYPHER ANGLE-(5¸ø±éÊ¬¼ýÏ¿)
¡ãBMSG FES¡Ç24¡ä-North/South Salon Camera-
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https://bmsg.lnk.to/BMSGFES24_SETLIST
¡¦BMSG MARINE / Memoria
Music Video¡§https://youtu.be/7I4ymKkLz-U
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¡¦BMSG SKY / Swan¡Çs War
Music Video¡§https://youtu.be/bCCpIHDImIE
Streaming & Download¡§https://lnk.to/BMSGSKY_SwansWar
¡¦BMSG GAIA / Glitch
Music Video¡§https://youtu.be/mCoXtsdtZl8
Streaming & Download¡§https://lnk.to/BMSGGAIA_Glitch
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SUMMER SONIC TOKYO MOUNTAIN STAGE 2024.8.18
1.Mainstream
2.Masterplan
3.Milli-Billi
4.Brave Generation
5.Scream
6.Set Sail
7.Boom Boom Back
8.Spin!
9.Salvia
10.SOS
11.Grow Up
12.Softly
13.Don¡Çt Wake Me Up
14.Shining One
15.Great Mistakes
16.Bye-Good-Bye
17.Blissful
Filmed by WOWOW
SUMMER SONIC 2024 produced by Creativeman Productions
August 2024 at Makuhari Messe
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4.Sailing -Music Video Behind The Scenes-
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1.Sailing -Music Video-
2.Sailing -Music Video Behind The Scenes-
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ÉÊÈÖ¡§AVCD-61502
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ÉÊÈÖ¡§AVC1-61503/B
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ÉÊÈÖ¡§AVC1-61504/B
²Á³Ê¡§\8,580¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ÅÍÍ¡§¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯¡¦»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹
ÆÃÅµ¡§¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
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Music Video
1.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê -Music Video-
2.Sailing -Music Video-
3.Guilty -Special Dance Performance Video-
4.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê -Music Video Behind The Scenes-
5.Sailing -Music Video Behind The Scenes-
6.Guilty -Special Dance Performance Video Behind The Scenes-
SUMMER SONIC TOKYO MOUNTAIN STAGE 2024.8.18
1.Mainstream
2.Masterplan
3.Milli-Billi
4.Brave Generation
5.Scream
6.Set Sail
7.Boom Boom Back
8.Spin!
9.Salvia
10.SOS
11.Grow Up
12.Softly
13.Don¡Çt Wake Me Up
14.Shining One
15.Great Mistakes
16.Bye-Good-Bye
17.Blissful
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SUMMER SONIC 2024 produced by Creativeman Productions
August 2024 at Makuhari Messe
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