特許技術「凍眠」活用！天野ファミリーファーム「白老牛」

天野ファミリーファーム「白老牛」

天野ファミリーファームは、テクニカンの液体凍結機「凍眠」を活用した北海道最高級の和牛・白老牛の販売を開始。

■液体凍結機「凍眠」とは

株式会社テクニカンが開発した、通常の空冷式の急速冷凍よりも更に速く食品を凍らせる技術です。

冷凍スピードが遅いと食品の細胞が傷つき、解凍時にうまみ成分が逃げ出し、品質の低下につながります。

一方「凍眠」は-30℃で圧倒的に早いスピードで凍結させるため、食材の細胞へのダメージが非常に少なく、高品質な状態を維持。

通常冷凍と比較し、ドリップ量を約1/10に抑えます。

詳細ページ: https://technican.co.jp/technology/

■対象商品

「凍眠」を使用した対象商品は下記の通りです。

○自社ECサイト

・白老牛肩ロースすき焼き 500g 10,200円(税込)

https://www.amano-familyfarm.com/item/a010/

・白老牛サーロインステーキ 200g 2枚 14,400円(税込)

https://www.amano-familyfarm.com/item/a006/

○白老町ふるさと納税返礼品

・北海道 白老産 黒毛和牛 特上 モモ 赤身 ステーキ 150g×2枚 寄付金額14,500円

https://www.furusato-tax.jp/product/detail/01578/5531670?query_id=&ss_request_id=9b268aaf-10a3-4b6c-8dba-026b4694ac7a

・北海道 白老産 黒毛和牛 特上カルビ 500g(2・3人前) 寄付金額31,500円

https://www.furusato-tax.jp/product/detail/01578/5531641?query_id=&ss_request_id=cebd01f8-b0c4-46bb-9606-c9a377516110

G8北海道洞爺湖サミットで各国首脳も唸った究極のブランド和牛「白老牛」を、「凍眠」を使用することで北海道外にお住まいの方へ高品質な状態に保たれた白老牛のお届けが可能になりました。

お歳暮などのギフトとして、年末年始の帰省時やパーティーなどたくさんの人が集まる際にお好きなタイミングで上質な白老牛を楽しめます。

