盲目少女が繰り広げるミュージックSFサバイバル！『終末ロッキンガール』石山り〜ち著

竹書房は、「WEBコミックガンマ」で連載中の『終末ロッキンガール』(著:石山り〜ち)がGoogle Play「ベストオブ2024」【ベストSFマンガ】を受賞したことを記念し、電子書籍版の期間限定セールを開催します。

『終末ロッキンガール』石山り〜ち著

価格は光と雷蔵が愛する音楽「ロック」にちなんだロック円!1巻を69円・2巻を690円とします。

※ストアにより価格が異なる場合があります

この機会に、天真爛漫な盲目少女が繰り広げるミュージックSFサバイバルを楽しめます。

『終末ロッキンガール』1、2巻書影

■セール情報

電子書籍版「終末ロッキンガール 1」(2024年6月17日 発売)特別価格:69円

電子書籍版「終末ロッキンガール 2」(2024年11月15日 発売)特別価格:690円

各電子書籍ストア:2024年12月16日〜2025年1月5日まで

※ストアにより施策期間・価格が異なる場合があります

■あらすじ

亡くなった息子の代わりに孫の光を育てることになった初老の元軍人・雷蔵と亡き父の夢を叶えるためギターを手にする盲目の少女・光。

突如襲来した宇宙人たちの攻撃により光たちの暮らす街は一瞬で焼け野原となってしまう…。

生存者を排除するため侵攻を続ける宇宙人に追い詰められる雷蔵を救ったのは、光の奏でるギターの“音”…!?

果たして『音楽』の力で宇宙人を打ち倒すことは出来るのか――!?

