おうちカンパニー左京 一乗寺店 home diaryが令和6年12月19日(木)に新店舗をオープンします。

おうちカンパニー左京 一乗寺店 home diary

おうちカンパニー左京 一乗寺店 home diaryが令和6年12月19日(木)に新店舗をオープン。

home diaryはおうちカンパニー北山駅前店に続き2店舗目の出店となります。

おうちカンパニー・フランチャイズチェーンは、設立1周年を迎え、全国29店舗(オープン準備中含む)に拡大中です。

