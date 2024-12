武田科学振興財団は、2025年度の研究助成の募集内容を公開。

武田科学振興財団は、2025年度の研究助成の募集内容を公開しました。

2025年1月7日(火)から募集を開始します。

2025年度は9個のプログラムで募集を行い、助成総件数は583件、助成総額は23億5,700万円を予定しています。

「理科教育振興助成」については、プログラムを刷新し、小学校まで対象を拡大するとともに、1件あたりの助成金額、助成件数を増やしました。

武田科学振興財団では、医学・生命科学の分野における独創的・先駆的な研究について、選考委員会による選考を経て助成金を贈呈しています。

【武田科学振興財団 2025年度研究助成 概要】

■武田報彰医学研究助成

内容 :世界をリードする医学の先端研究(基礎研究、臨床研究)への助成

対象者 :国内の大学、研究機関において、教授または教授に相当する立場で

研究室立上げ3年未満の研究者

募集方法:同財団の理事、評議員、名誉顧問、武田医学賞受賞者ほか

財団が定めた推薦者による推薦制(公募ではありません)

助成金額:1件3,000万円

助成件数:10件

■ハイリスク新興感染症研究助成

内容 :人類にとって脅威となりうるハイリスク新興感染症の対策に必要な

基礎研究、臨床研究、疫学・社会医学的研究等の多様な研究への助成

対象者 :国内の大学、研究機関、医療機関および高等専門学校に所属する

満55歳未満の研究者

募集方法:公募

助成金額:1件1,000万円

助成件数:10件程度

■生命科学研究助成

内容 :生命科学分野における新たな発見に貢献し、当該分野の

進歩・発展の基盤となる独創的な研究への助成

対象者 :国内の大学、研究機関、医療機関および高等専門学校に所属する

満55歳未満の研究者

募集方法:公募

助成金額:1件1,000万円

助成件数:35件程度

■医学系研究助成

内容 :医学分野の進歩・発展に貢献する独創的な研究への助成

対象者 :国内の大学医学部および大学の医学系研究部門または

その他の医学系研究機関に所属する満45歳未満の研究者

募集方法:公募

助成金額:1件200万円

助成件数:240件程度

■医学系研究継続助成

内容 :2022・2023年度医学系研究助成の助成対象研究課題への助成

対象者 :2022年度医学系研究助成の被助成者で2024年度未応募者

2023年度医学系研究助成の被助成者

募集方法:公募

助成金額:1件300万円

助成件数:40件程度

■薬学系研究助成

内容 :薬学分野の進歩・発展に貢献する独創的な研究への助成

対象者 :国内の大学薬学部および大学の薬学系研究部門または

その他の薬学系研究機関に所属する満45歳未満の研究者

募集方法:公募

助成金額:1件200万円

助成件数:40件程度

■薬学系研究継続助成

内容 :2022・2023年度薬学系研究助成の助成対象研究課題への助成

対象者 :2022年度薬学系研究助成の被助成者で2024年度未応募者

2023年度薬学系研究助成の被助成者

募集方法:公募

助成金額:1件300万円

助成件数:7件程度

■ライフサイエンス研究助成

内容 :生命科学分野の進歩・発展に貢献し、

人類の健康増進に寄与する独創的な研究への助成

対象者 :国内の医学・歯学・薬学系以外の大学・学部、研究機関および

高等専門学校に所属する満45歳未満の生命科学分野の研究者

募集方法:公募

助成金額:1件200万円

助成件数:40件程度

■ライフサイエンス研究継続助成

内容 :2022・2023年度ライフサイエンス研究助成の

助成対象研究課題への助成

対象者 :2022年度ライフサイエンス研究助成の被助成者で2024年度未応募者

2023年度ライフサイエンス研究助成の被助成者

募集方法:公募

助成金額:1件300万円

助成件数:7件程度

■特定研究助成

内容 :我が国の医学の発展に向け、研究機関内の複数の部署・研究室が

精力的に取り組む共同研究への助成(他の研究機関との共同研究も

可であるが、研究機関内における共同研究が主体であるもの)

対象者 :国内の研究機関を対象

募集方法:公募

助成金額:1件5,000万円以内(総額5億円)

助成件数:12件程度

■ビジョナリーリサーチ助成(スタート)

内容 :我が国の医学分野の進歩・発展に貢献する、将来に向けて

夢のある斬新でチャレンジングな研究で、

成功した場合には卓越した成果が期待できるものへの助成

対象者 :国内の大学、研究機関および医療機関に所属する研究者

募集方法:公募

助成金額:1件200万円

助成件数:40件程度

■ビジョナリーリサーチ継続助成(ホップ)

内容 :2022・2023年度ビジョナリーリサーチ助成(スタート)の

助成対象課題への助成

対象者 :2022・2023年度ビジョナリーリサーチ助成(スタート)の被助成者

募集方法:公募

助成金額:1件500万円

助成件数:15件程度

■ビジョナリーリサーチ継続助成(ステップ)

内容 :2022・2023年度ビジョナリーリサーチ助成(ホップ)の

助成対象課題への助成

対象者 :2022・2023年度ビジョナリーリサーチ助成(ホップ)の被助成者

募集方法:公募

助成金額:1件1,000万円

助成件数:5件程度

■ビジョナリーリサーチ継続助成(ジャンプ)

内容 :2022・2023年度ビジョナリーリサーチ助成(ステップ)の

助成対象課題への助成

対象者 :2022・2023年度ビジョナリーリサーチ助成(ステップ)の被助成者

募集方法:公募

助成金額:1件3,000万円

助成件数:最大2件

■理科教育振興助成

内容 :小学校・中学校・高等学校の理科教育に貢献する研究

または実践への助成

対象者 :国内の小学校・中学校・高等学校(高等専門学校を除く)および

それに準ずる機関の教員および職員

募集方法:公募

助成金額:1件50万円

助成件数:80件程度

