ブラストは、12月2日(月)より、香港にて行われている「PANDA GO! 香港遊」にて、自社が開発した本物同様の【リアルパンダ スーツ】出演を発表。

ブラスト「リアルパンダ スーツ」出演

ブラストは、12月2日(月)より、香港にて行われている「PANDA GO! 香港遊」にて、自社が開発した本物同様の【リアルパンダ スーツ】出演を発表しました。

■香港で長年開催されたイベントの大型のツアーにて、ゼペット制作のパンダが活躍!

「PANDA GO! 香港遊」はその名の通りパンダをテーマにしたイベントで、

約2,500体におよぶ張り子のパンダと共に、12月2日(月)から26日(木)までの約4週間かけて香港を代表する各地のランドマークを訪れ、香港国内4か所で展示会も開催される一大イベントとなっている。

そのイベントの案内役として選ばれたのが、特殊造型スタジオ ゼペットが制作したパンダである。

このパンダは「PANDA GO! GUIDE」という名前で親しまれ、香港のランドマークを訪れ、香港の著名人と共にイベント活動を行なっている。

12月9日(月)には、香港出身の映画俳優、サモ・ハン・キンポーとのコラボも実現した。

「PANDA GO! 香港遊」リアルパンダ スーツ

「PANDA GO! 香港遊」リアルパンダ スーツ

「PANDA GO! 香港遊」リアルパンダ スーツ

このパンダは、ゼペットが最新の特殊造型技術を用いて制作した造形品であり、非常にリアルな外観だけではなく、人工スキンシリコンやハリウッド映画でも使用される、毛材スタジオとの共同開発によりパンダ本物に近い質感を再現している。

スーツの形状となっているため、現在活動中の「PANDA GO! GUIDE」のように、スーツとしての使用も可能なほか、専用スタンドで飾ることでオブジェとしても展示することが可能。

こちらのパンダは18万ドルにて制作することが可能で、入手に関しての詳細は公式サイトで確認ができる。

リアルパンダ スーツ メイキング資料

■創業40年 テレビや映画、CM等で活躍するプロの造型スタジオ ゼペット

特殊造型スタジオ ゼペットは1984年創業の、特撮スタジオ ビルドアップを経て、ブラストの社内造型部門として、様々な造形制作に携わっている。

劇場特撮映画「BRAVESTORM ブレイブストーム」、YouTubeで1,200万再生を突破した短編特撮映画「ZVP〔座頭市 対 プレデター〕」等の同社映像作品の造形物を担当の他、CMキャラクター等 数多い。

NHKの幼児教育番組でも数多くの造形制作を担当しており2022年から放送開始した「おかあさんといっしょ」の主演キャラクター制作なども手掛けている。

個人オーダーメイド制作事例の1つである「コリー犬 造形スーツ」は、発表直後SNS上で話題沸騰。

朝番組や様々なメディア、ウェブ上で大きな注目を集めた。

特殊造型スタジオ【ゼペット】

特殊造型スタジオ ゼペットでは、オリジナルアート作品から、動物やロボット、ヒーロー、オブジェ等、世界に一つだけの オリジナル造形制作のオーダーも制作可能。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post パンダ本物に近い質感を再現!ブラスト「リアルパンダ スーツ」出演 appeared first on Dtimes.