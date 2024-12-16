大晦日放送「CDTV」年越しSP、71組のアーティスト発表 キスマイ・乃木坂46・JO1ら
【モデルプレス＝2024/12/16】TBSでは、2024年大晦日の12月31日深夜11時45分から毎年恒例の「CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！2024→2025」を5時間15分に渡って放送。このたび総勢71組の出演アーティストが発表された。
【写真】キスマイ玉森裕太、色気放出
生放送を盛り上げるサブMCは、前回に引き続きEXITが務める。さらに、年越しSPならではの特別企画も多数進行中。年忘れ、年越し、年明けは総勢71組の豪華アーティストによる、あさ5時までの熱いノンストップ年越しライブとなる。なお、アーティストの全歌唱曲とタイムテーブルは、放送前日の12月30日に発表される。（modelpress編集部）
INI
IMP.
アイナ・ジ・エンド
Aile The Shota
Aqua Timez
＝LOVE
IS:SUE
AKB48
A.B.C-Z
NCT WISH
&TEAM
神はサイコロを振らない
川崎鷹也
輝叶
Kis-My-Ft2
北山宏光
KATSEYE
CANDY TUNE
CUTIE STREET
THE JET BOY BANGERZ
THE RAMPAGE
JO1
GENERATIONS
s**t kingz
シャイトープ
SWEET STEADY
SUPER★DRAGON
SUPER BEAVER
Tani Yuuki
DA PUMP
超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）
超特急
DXTEEN
T.M.Revolution
TOMORROW X TOGETHER
Travis Japan
中島健人
≒JOY
西川貴教
NEXZ
乃木坂46
野田愛実
≠ME
Hi-Fi Un!corn
BALLISTIK BOYZ
ハンブレッダーズ
THE BEAT GARDEN
BE:FIRST
FUNKY MONKEY BΛBY'S
FANTASTICS
舟津真翔
FRUITS ZIPPER
BREAKERZ
FLOW
BABYMONSTER
MAZZEL
マカロニえんぴつ
ME:I
Mrs. GREEN APPLE
三宅健
M!LK
Mega Shinnosuke
モーニング娘。’25
由薫
RIIZE
LiSA
Little Glee Monster
LIL LEAGUE
LE SSERAFIM
REIKO
ONE N' ONLY
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◆「CDTV」年越しスペシャル、71組発表
生放送を盛り上げるサブMCは、前回に引き続きEXITが務める。さらに、年越しSPならではの特別企画も多数進行中。年忘れ、年越し、年明けは総勢71組の豪華アーティストによる、あさ5時までの熱いノンストップ年越しライブとなる。なお、アーティストの全歌唱曲とタイムテーブルは、放送前日の12月30日に発表される。（modelpress編集部）
◆出演アーティスト（※アーティスト名50音順）
INI
IMP.
アイナ・ジ・エンド
Aile The Shota
Aqua Timez
＝LOVE
IS:SUE
AKB48
A.B.C-Z
NCT WISH
&TEAM
神はサイコロを振らない
川崎鷹也
輝叶
Kis-My-Ft2
北山宏光
KATSEYE
CANDY TUNE
CUTIE STREET
THE JET BOY BANGERZ
THE RAMPAGE
JO1
GENERATIONS
s**t kingz
シャイトープ
SWEET STEADY
SUPER★DRAGON
SUPER BEAVER
Tani Yuuki
DA PUMP
超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）
超特急
DXTEEN
T.M.Revolution
TOMORROW X TOGETHER
Travis Japan
中島健人
≒JOY
西川貴教
NEXZ
乃木坂46
野田愛実
≠ME
Hi-Fi Un!corn
BALLISTIK BOYZ
ハンブレッダーズ
THE BEAT GARDEN
BE:FIRST
FUNKY MONKEY BΛBY'S
FANTASTICS
舟津真翔
FRUITS ZIPPER
BREAKERZ
FLOW
BABYMONSTER
MAZZEL
マカロニえんぴつ
ME:I
Mrs. GREEN APPLE
三宅健
M!LK
Mega Shinnosuke
モーニング娘。’25
由薫
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LiSA
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