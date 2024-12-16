【2024】年越しSP『CDTVライブ！ライブ！』出演者、歌唱曲、タイムテーブルまとめ
投稿：昨年開催された『CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！2023→2024』の様子
TBS『CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！2024→2025』の放送が決定。本稿では出演者、歌唱曲、タイムテーブルといった各情報を紹介していく。
■放送情報
5時間15分、朝5時までの熱いノンストップ年越しライブ！ 2024年の音楽シーンを彩ったヒットソングから2025年にブレイク必至の注目アーティストまで、幅広いアーティストたちが年越しから熱いライブを届ける。
TBS『CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！2024→2025』
12/31（火）23:45～29:00
進行：えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）
サブMC：EXIT
製作著作：TBS
制作プロデューサー：大木真太郎 高宮 望（「高」ははしごだか）
総合演出：竹永典弘
プロデューサー：寺田裕樹 伊藤隆大
■出演アーティスト全71組（※五十音順）
『CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！2024→2025』に出演する、アーティスト全71組が下記のとおり発表された。
INI
IMP.
アイナ・ジ・エンド
Aile The Shota
Aqua Timez
＝LOVE
IS:SUE
AKB48
A.B.C-Z
NCT WISH
&TEAM
神はサイコロを振らない
川崎鷹也
輝叶
Kis-My-Ft2
北山宏光
KATSEYE
CANDY TUNE
CUTIE STREET
THE JET BOY BANGERZ
THE RAMPAGE
JO1
GENERATIONS
s**t kingz
シャイトープ
SWEET STEADY
SUPER★DRAGON
SUPER BEAVER
Tani Yuuki
DA PUMP
超ときめき♡宣伝部
超特急
DXTEEN
T.M.Revolution
TOMORROW X TOGETHER
Travis Japan
中島健人
≒JOY
西川貴教
NEXZ
乃木坂46
野田愛実
≠ME
Hi-Fi Un!corn
BALLISTIK BOYZ
ハンブレッダーズ
THE BEAT GARDEN
BE:FIRST
FUNKY MONKEY BΛBY’S
FANTASTICS
舟津真翔
FRUITS ZIPPER
BREAKERZ
FLOW
BABYMONSTER
MAZZEL
マカロニえんぴつ
ME:I
Mrs. GREEN APPLE
三宅健
M!LK
Mega Shinnosuke
モーニング娘。’25
由薫
RIIZE
LiSA
Little Glee Monster
LIL LEAGUE
LE SSERAFIM
REIKO
ONE N’ ONLY
■歌唱曲は？
放送前日の12月30日発表予定。発表され次第情報を更新します。
■特別企画も多数進行中
年越しSPならではの特別企画も多数進行中とのことで、詳細が発表され次第情報を更新します。
■タイムテーブルは？
放送前日の12月30日発表予定。発表され次第情報を更新します。
■関連リンク
『CDTVライブ！ライブ！』番組サイト
https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/
『CDTVライブ！ライブ！』OFFICIAL SNS
X（旧Twitter）@TBSCDTV
Instagram @cdtv.tbs6
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