【2024】年越しSP『CDTVライブ！ライブ！』出演者、歌唱曲、タイムテーブルまとめ

TBS『CDTVライブ!ライブ!年越しスペシャル!2024→2025』の放送が決定。本稿では出演者、歌唱曲、タイムテーブルといった各情報を紹介していく。

■放送情報

5時間15分、朝5時までの熱いノンストップ年越しライブ! 2024年の音楽シーンを彩ったヒットソングから2025年にブレイク必至の注目アーティストまで、幅広いアーティストたちが年越しから熱いライブを届ける。

TBS『CDTVライブ!ライブ!年越しスペシャル!2024→2025』

12/31(火)23:45~29:00

進行:えとちゃん(江藤愛TBSアナウンサー)

サブMC:EXIT

製作著作:TBS

制作プロデューサー:大木真太郎 高宮 望(「高」ははしごだか)

総合演出:竹永典弘

プロデューサー:寺田裕樹 伊藤隆大

■出演アーティスト全71組(※五十音順)

『CDTVライブ!ライブ!年越しスペシャル!2024→2025』に出演する、アーティスト全71組が下記のとおり発表された。

INI

IMP.

アイナ・ジ・エンド

Aile The Shota

Aqua Timez

=LOVE

IS:SUE

AKB48

A.B.C-Z

NCT WISH

&TEAM

神はサイコロを振らない

川崎鷹也

輝叶

Kis-My-Ft2

北山宏光

KATSEYE

CANDY TUNE

CUTIE STREET

THE JET BOY BANGERZ

THE RAMPAGE

JO1

GENERATIONS

s**t kingz

シャイトープ

SWEET STEADY

SUPER★DRAGON

SUPER BEAVER

Tani Yuuki

DA PUMP

超ときめき♡宣伝部

超特急

DXTEEN

T.M.Revolution

TOMORROW X TOGETHER

Travis Japan

中島健人

≒JOY

西川貴教

NEXZ

乃木坂46

野田愛実

≠ME

Hi-Fi Un!corn

BALLISTIK BOYZ

ハンブレッダーズ

THE BEAT GARDEN

BE:FIRST

FUNKY MONKEY BΛBY’S

FANTASTICS

舟津真翔

FRUITS ZIPPER

BREAKERZ

FLOW

BABYMONSTER

MAZZEL

マカロニえんぴつ

ME:I

Mrs. GREEN APPLE

三宅健

M!LK

Mega Shinnosuke

モーニング娘。’25

由薫

RIIZE

LiSA

Little Glee Monster

LIL LEAGUE

LE SSERAFIM

REIKO

ONE N’ ONLY

■歌唱曲は?

放送前日の12月30日発表予定。発表され次第情報を更新します。

■特別企画も多数進行中

年越しSPならではの特別企画も多数進行中とのことで、詳細が発表され次第情報を更新します。

■タイムテーブルは?

放送前日の12月30日発表予定。発表され次第情報を更新します。

