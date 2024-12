表紙に吉沢亮起用！PRODISM EXT.「TUDER」特集

創藝社が2024年12月16日に発売する季刊プロダクトファッションマガジン『PRODISM(プロディズム)』の増刊号となる『PRODISM EXT.』にて、1冊まるごと高級時計ブランド「TUDER(チューダー)」を特集します。

PRODISM EXT.

“BORN TO DARE(挑戦者の精神)”の哲学をプロダクトに落とし込んだ注目ブランドのリアルを一冊にコンパイルしています。

【メディア情報】

<誌名>

『PRODISM EXT.』1月号(PRODISM 1月号増刊)

TUDER最上級の革新と挑戦

<雑誌コード>

17822-01

<発売日>

2024年12月16日(月)

<価格>

1,026円(税込)

<販売先>

全国の書店、およびAmazonなどのネット書店

<内容>

◆俳優・吉沢亮がまとうTUDORスタイル

◆TUDOR名古屋店オープンリポート

◆プロダクトガイダンス

◆人気クリエイターたちによるTUDOR SNAP ……など

魅力的なコンテンツ満載の1冊となっています。

<発売>

2月・5月・8月・11月の24日発売。

