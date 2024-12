お酒もご飯も進む博多のソウルフード“鉄板豚焼肉”！錦町食堂このじ魚金

魚金は、「錦町食堂このじ魚金」の営業を2024年12月2日(月)より再開しました。

錦町食堂このじ魚金

所在地 : 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 1F

TEL : 03-6811-7020

営業時間 : 月曜日〜土曜日 11:30〜20:00 (日祝定休)

魚金は、「錦町食堂このじ魚金」の営業を2024年12月2日(月)より再開。

そして、魚金グループのとんかつ店「トンカツ ツキウマ」でおなじみの千葉の銘豚「林SPF豚」を使用して、キャベツと共に鉄板で焼く博多のソウルフード、博多鉄板豚焼肉が新たに登場します!特製辛味噌で味変させながら食べるとやみつきに!お酒もご飯も進みます。

他にも「林SPF豚」を使用した豚唐揚げや生姜焼き、その他にも焼売をはじめとしたつまみ、ホルモン焼きなど、既に神田界隈のオフィスワーカーに注目されています。

また、ちょい呑み応援キャンペーン「毎日がハッピーアワー」を提供しています。

15時以降は、こだわり酒場のレモンサワーが190円(税込)、サントリー角ハイボールが290円(税込)で飲めます。

仕事終わりに気軽に立ち寄れるコの字カウンターもあり、仕事疲れを癒すにはもってこいです。

毎日がハッピーアワー

【単品メニュー】

・林SPF豚 博多鉄板豚焼肉(1人前) 950円

・林SPF豚 博多鉄板豚焼肉(1.5人前) 1,300円

・トッピング 玉子、チーズ、バター 各150円

・林SPF豚 豚唐揚げ(1人前) 950円

・林SPF豚 豚唐揚げ(1.5人前) 1,300円

・トッピング 特製タルタルソース 150円

・林SPF豚 生姜焼き(1人前) 950円

・林SPF豚 生姜焼き(1.5人前) 1,300円

・ジャンボ焼売(1人前) 250円

・鶏のメリメロ鉄板焼き(1人前) 950円

・豚ホルモン鉄板焼き(1人前) 950円

「林SPF豚」の豚唐揚げ

ジャンボ焼売

【ドリンクメニュー】

・サントリー生 中ジョッキ 580円

・酎ハイ 380円

・バイスサワー 480円

・こだわりレモンサワー 480円

・こだわりレモンサワー(メガ) 720円

・梅干しサワー 480円

・ウーロンハイ 480円

・角ハイボール 580円

・角ハイボール(メガ) 870円

・芋焼酎大隅(グラス) 550円

・芋焼酎大隅(ボトル) 3,800円

・麦焼酎大隅(グラス) 550円

・麦焼酎大隅(ボトル) 3,800円

・ボトルワイン キリビンビン(赤・白) 各3,300円

【ランチメニュー】ご飯・漬物・スープ付き

・林SPF豚 博多鉄板豚焼肉定食(1人前) 1,100円

・林SPF豚 博多鉄板豚焼肉定食(1.5人前) 1,500円

・林SPF豚 博多鉄板豚焼肉定食(2人前) 1,800円

・トッピング 玉子、チーズ、バター 各150円

・林SPF豚 豚唐揚げ定食(1人前) 1,100円

・林SPF豚 豚唐揚げ定食(1.5人前) 1,500円

・林SPF豚 豚唐揚げ定食(2人前) 1,800円

・トッピング 特製タルタルソース 150円

・林SPF豚 生姜焼き定食(1人前) 1,100円

・林SPF豚 生姜焼き定食(1.5人前) 1,500円

・林SPF豚 生姜焼き定食(2人前) 1,800円

※料金は全て税込です

「林SPF豚」の生姜焼き定食

【このじ食堂のシニア割】

60歳以上のお客様には、毎日15:00〜17:00に注文いただいた全ての定食メニューを200円引きします。

※身分証等を確認させていただく場合があります

シニア割

