リアルクオリティが運営する「RQ旅館再生ファンド投資事業有限責任組合」の最終募集が2024年12月16日に完了しました。

RQ旅館再生ファンド投資事業有限責任組合

ファンド総額 :41.7億円

無限責任組合員:株式会社リアルクオリティ

有限責任組合員:独立行政法人中小企業基盤整備機構、地域金融機関、事業会社

設立日 :2023年6月30日

投資対象 :旅館・ホテル等の宿泊業を営む中小企業

リアルクオリティが運営する「RQ旅館再生ファンド投資事業有限責任組合」の最終募集が2024年12月16日に完了。

最終募集では、株式会社南都銀行をはじめとした地域金融機関の幅広い参画により、ファンド規模が41.7億円に達しました。

このファンドは、全国の地域金融機関と中小企業活性化協議会と緊密に連携し、地域経済と観光産業の中核を担う宿泊業者の再生支援を積極的に推進しています。

また、ファンド出資者である株式会社JTBをはじめとする複数の事業会社と協働し、エリア開発、投資先宿泊業者のDX化、マーケティング支援等、戦略的な取り組みを通して、単館の再生のみならず、人を動かす「交流創造」の取り組みを展開しています。

RQ旅館再生ファンドは2023年6月30日の設立以来、5軒の旅館・ホテルへの投資を実現し、各施設の再生支援に取り組んでいます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 地域経済と観光産業の中核を担う宿泊業者の再生支援を推進!RQ旅館再生ファンド投資事業有限責任組合 appeared first on Dtimes.