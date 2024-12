余ったラクレットチーズを再利用！個室 肉バルVS魚バル DESIGN FOOD MARKET「チーズかけ放題 選べる貝蒸しプラッター」

パシフィックレーシングチームは、食材も調理法も選んで楽しむ体験型バル『個室 肉バルVS魚バル DESIGN FOOD MARKET(デザインフードマーケット)』にて、SDGsの目標12「つくる責任 つかう責任」を実現する新メニュー「チーズかけ放題 選べる貝蒸しプラッター」を2024年12月16日(月)から提供中です。

個室 肉バルVS魚バル DESIGN FOOD MARKET「チーズかけ放題 選べる貝蒸しプラッター」

■余ったラクレットチーズを再利用!

削っていくうちに残ってしまう、ラクレットチーズの“端っこ”を再利用した、同店オリジナルSDGsメニュー。

新鮮な旬の貝をたっぷり使用した「貝蒸し」の上から、ラクレットチーズを好きなだけトッピングします。

味付けは、アンチョビバター風味かクラムチャウダー風味の2種類からセレクト。

濃厚な味わいでワインとの相性もバツグンです。

【メニュー】

「チーズかけ放題 選べる貝蒸しプラッター」 1,480円

アンチョビバター風味orクラムチャウダー風味で

■同店のSDGsサステナビリティ取り組み実績

『個室 肉バルVS魚バル DESIGN FOOD MARKET(デザインフードマーケット)』では、今までにもSDGsの達成に向けた「食」の視点からのアプローチを行ってきました。

・土壌作り・有機堆肥・有機肥料にこだわる自社農園を運営

・顔の見える生産者さんから直接仕入れ

・全国の漁港に足を運び、漁師さんより直接買付

・未利用魚や低利用魚、規格外野菜の活用

・余ったラクレットチーズを使ったメニューの開発(2019年、2020年に発売)

■『個室 肉バルVS魚バル DESIGN FOOD MARKET(デザインフードマーケット)』とは?

店内に併設された「素材マーケット」には、こだわりのお肉や新鮮な魚介など、生産者から毎日届くとっておきの食材を豊富に取り揃え、栄養たっぷりの有機野菜は常時10種類以上用意しています。

お好みの食材をセレクト(買い付け)したら、専属スタッフと相談しながら調理法を決め、あとは自分だけのオリジナルメニューがお席に運ばれてくるのをワクワクとお待ちいただくだけ。

その他グランドメニューも充実しており、「肉バルVS魚バル」をコンセプトに多種多様なお料理を楽しめます。

店内に併設された「素材マーケット」

生産者から届く、こだわりの食材

■ワクワクが止まらない!至福の悩みを心ゆくまで楽しもう

「今日は何を食べよう?肉にしようか、魚にしようか、野菜は…」食べることの悩みはとても幸せな悩みです。

同店では、そんな幸せな悩みを存分に楽しめるよう、食材・調理法から、合わせる飲み物まで、お客様自身で選べる要素をふんだんに盛り込みました。

■『個室 肉バルVS魚バル DESIGN FOOD MARKET(デザインフードマーケット)』の特徴

1. 【盛り放題バーニャカウダ】価格:1,280円(野菜おかわり 780円)

バーニャカウダのお野菜は、素材マーケットの有機野菜から自分でチョイス!バケツに一杯、お好きなものをお好きなだけ盛って楽しめます。

2. 【数量限定 焼きたてローストビーフ】価格:1g/19円

毎日店内で焼き上げるローストビーフは1gあたり15円でお好きな厚さ、量を注文いただけます。

出来たてのアツアツをワゴンに乗せて、お客様の目の前でカット!団体様なら1kgまるごとドーン!と豪快なオーダーだって可能です。

焼き上がり時間は毎日19時半と21時半の2回のみとなっており、焼き上がりの90分前までに予約をいただければ確実にお召し上がりになれますが、予約のない場合は早いもの勝ちの数量限定メニューです。

3. 【日本酒とワイン】ラインナップに自信あり

日本酒にするか、ワインにするか。

そんな風に悩むのも食の楽しみのひとつ。

選びきれないほど豊富に揃ったラインナップから、各食材に合うお酒の組み合わせも提案しています。

4.【VIP個室】隠し扉の奥の秘密基地!

『個室 肉バルVS魚バル DESIGN FOOD MARKET(デザインフードマーケット)』のこだわりは食材のみにとどまりません。

一見何も無い壁に隠された扉の奥にひっそりと存在する、プライベートルームのような秘密空間は、特別なパーティーにおすすめ。

扉の場所は知る人ぞ知るトップシークレット!予約の上、お確かめ下さい。

壁の中に隠された【隠し扉個室】

ソファーでゆったり【スタイリッシュ個室】

※価格はすべて税込み

【店舗概要】

店舗名 : 『個室 肉バルVS魚バル DESIGN FOOD MARKET(デザインフードマーケット)』

所在地 : 〒105-0004 東京都港区新橋1-15-5 10F

定休日 : 不定休あり

営業時間: 16:00〜24:00(L.O.23:30)

TEL : 03-5510-8970

