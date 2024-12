余ったラクレットチーズを使った SDGsメニュー！塊肉×農園野菜 Nick ＆ Noojoo「たっぷりチーズのフリッタータ」

Labotホールディングスは、新橋の『塊肉×農園野菜 Nick & Noojoo(ニックアンドノージョー)』にて、SDGsの目標12「つくる責任 つかう責任」を実現する新メニュー「たっぷりチーズのフリッタータ」を2024年12月16日(月)から提供中です。

所在地 : 〒105-0004 東京都港区新橋3-13-4 eatus新橋7F

定休日 : 不定休あり

営業時間: 16:00〜24:00

TEL : 03-6432-4955

URL : http://labot-inc.co.jp/nick-and-noojoo/

Labotホールディングスは、新橋の『塊肉×農園野菜 Nick & Noojoo(ニックアンドノージョー)』にて、SDGsの目標12「つくる責任 つかう責任」を実現する新メニュー「たっぷりチーズのフリッタータ」を2024年12月16日(月)から提供中。

■余ったラクレットチーズをたっぷりと

「フリッタータ」とは、イタリア式の卵焼きのこと。

野菜を数種類混ぜ込んで焼き上げた「フリッタータ」の中に、ミックスチーズで作ったソースを入れて焼き上げました。

ふんわりとした熱々の卵にとろけるチーズ、仕上げの黒胡椒がピリッと効いた味わいです。

さらに、提供の際にはお客様の目の前でラクレットチーズを削ってトッピング。

このラクレットチーズは、削っていくうちに残ってしまう“端っこ”を再利用しました。

ラクレットチーズの風味もプラスされ、より深みのある濃厚なおいしさに仕上がっています。

【メニュー】

「たっぷりチーズのフリッタータ」 500円(税込)

■同店のSDGsサステナビリティ取り組み実績

『塊肉×農園野菜 Nick & Noojoo(ニックアンドノージョー)』では、今までにもSDGsの達成に向けた「食」の視点からのアプローチを行ってきました。

・土壌作り・有機堆肥・有機肥料にこだわる自社農園を運営

・顔の見える生産者さんから直接仕入れ

・全国の漁港に足を運び、漁師さんより直接買付

・未利用魚や低利用魚、規格外野菜の活用

・余ったラクレットチーズを使ったメニューの開発(2019年、2020年に発売)

■『塊肉×農園野菜 Nick & Noojoo(ニックアンドノージョー)』とは?

ブラジルから直輸入したシュラスコ機で焼き上げるシュラスコBBQを農園野菜で包んだり、チーズをかけたり、瞬間燻製にしたり…遊び心満載のシュラスコバルです。

一見普通の飾り棚に隠されたおこもり感たっぷりの隠し個室や活気溢れるオープンキッチン、大きな窓から夜景を臨むテーブル席など、そこにいるだけで心躍る空間も魅力。

全10種類のシュラスコを、豊富なトッピング&ソースと一緒に野菜で包んでいただく「シュラスコ食べ放題プラン」は、燻製ローストビーフやパルマ産生ハムなどの逸品料理の食べ放題も付いて4,580円(税込)〜。

のんびり自分のペースで楽しめるアラカルトメニューも豊富に揃っています。

壁の中に隠された【隠し扉個室】

