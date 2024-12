MS&ADインターリスク総研は、書籍「金融機関と経営者のための かんたん!サプライチェーン入門」を経済法令研究会より刊行しました。

MS&ADインターリスク総研「金融機関と経営者のための かんたん!サプライチェーン入門」

編著 :MS&ADインターリスク総研

発行 :経済法令研究会

ページ数:152頁

サイズ :A5判

価格 :1,650円(税込)

MS&ADインターリスク総研は、書籍「金融機関と経営者のための かんたん!サプライチェーン入門」を経済法令研究会より刊行。

「レジリエント(強靭性)」と「サステナブル(持続可能性)」という2つのキーワードを軸に、経営支援の視点からサプライチェーン戦略を分かりやすく解説しています。

■特徴

安定的なサプライチェーン構築に必要な30のテーマ(トピックス)をQ&Aでやさしく学べます。

企業経営者と金融機関の担当者が連携して、ビジネスの成功に欠かせない強固なサプライチェーンを築くための知識が満載です。

金融機関の経営支援の観点から、サプライチェーン戦略を豊富な図版でわかりやすく解説します。

SDGs達成のために求められるサプライチェーンの各段階で持続可能な取り組みを紹介します。

■構成

PART1 サプライチェーン・マネジメントを知ろう

PART2 レジリエントなサプライチェーンを目指そう

PART3 サステナブルなサプライチェーンを目指そう

PART4 経営支援の観点でサプライチェーンを見てみよう

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 図版でわかりやすく解説!MS&ADインターリスク総研「金融機関と経営者のための かんたん!サプライチェーン入門」 appeared first on Dtimes.