日本茶と和菓子のプレゼント！New Year's Celebration -Traditional×Happiness- by Rinn

レアルの一部宿泊施設にて、年末年始期間限定で『New Year’s Celebration -Traditional×Happiness- by Rinn』を開催。

2月29日から1月3日まで、対象宿泊施設に宿泊される方hw、この時期にしか体験できない様々な企画を用意。

1. 無病息災を祈る-大福茶-

2. 平安時代の雅を感じる-花びら餅-

3. 老舗のつきたて生餅-鏡餅-

4. 素材の息吹を確かめる-しめ縄-

■無病息災を祈る-大福茶-

大福茶(福寿園)

大福茶(おおふくちゃ)とは、京都に古くから伝わる慣わしで、新年の始まりに一年の無病息災を祈って飲むお茶です。

10月〜1月中旬にかけて、期間限定で販売されます。

今回は、寛政二年(1790年)創業の京都老舗茶舗・福寿園の大福茶を用意しました。

福寿園の大福茶は、大福茶の起源となった故事に因んで、干梅と昆布をかりがね(茎茶)に合わせています。

対象宿泊期間:2024年12月29日から1月3日まで

対象宿泊施設:鈴 京都宮川筋 hitotose 穐-Aki-

Rinn Gion Shirakawa

Rinn Shiki Juraku

Rinn Gion Hanatouro

Rinn Gion Kenninji Villa

■平安時代の雅を感じる-花びら餅-

花びら餅(甘春堂)

花びら餅とは、元は平安時代の宮中の新春行事に使われていた和菓子で、お正月にだけ食べられます。

ごぼう・白味噌あんを二つ折りにした求肥(ぎゅうひ)で包み、ほんのり紅色の透ける花びらに見立てています。

12月中旬〜1月初旬にかけて、期間限定で販売されます。

京都の老舗菓子匠・甘春堂の花びら餅は、一つ一つを手作りで上品な風味に仕上げた、こだわりの逸品です。

対象宿泊期間:2024年12月30日から1月3日まで

対象宿泊施設:鈴 京都宮川筋 hitotose 穐-Aki-

Rinn Gion Shirakawa(※ロイヤルスイートルームのみ)

【伝統を感じる手づくりのお正月飾り】

新年を司る年神様をお迎えするために飾る、しめ縄と鏡餅。

Rinnでは、ホテルと町家ホテルそれぞれに、特別なお飾りを用意します。

■老舗のつきたて生餅-鏡餅-

明治元年創業・幸福堂の職人の手によって一つ一つ丁寧に丸められた、つきたてのお餅を使用した鏡餅を用意されました。

対象宿泊施設:Rinnホテル全施設

Rinnホテル フロントカウンター

■素材の息吹を確かめる-しめ縄-

京都府の最南端に位置する和束町の企業・上嶋産業の、地元で生産された本物の素材を使用した、昔ながらの重厚で本格的な手作りしめ縄を用意されました。

対象宿泊施設:鈴 町家ホテル全施設

鈴 町家

