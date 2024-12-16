12月31日23時45分より5時間15分にわたり放送される『CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！2024→2025』（TBS系）の、出演アーティストが発表された。

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今回発表されたのは、INI、IMP.、アイナ・ジ・エンド、Aile The Shota、Aqua Timez、＝LOVE、IS:SUE、AKB48、A.B.C-Z、NCT WISH、&TEAM、神はサイコロを振らない、川崎鷹也、輝叶、Kis-My-Ft2、北山宏光、KATSEYE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、THE JET BOY BANGERZ、THE RAMPAGE、JO1、GENERATIONS、s**t kingz、シャイトープ、SWEET STEADY、SUPER★DRAGON、SUPER BEAVER、Tani Yuuki、DA PUMP、超ときめき♡宣伝部、超特急、DXTEEN、T.M.Revolution、TOMORROW X TOGETHER、Travis Japan、中島健人、≒JOY、西川貴教、NEXZ、乃木坂46、野田愛実、≠ME、Hi-Fi Un!corn、BALLISTIK BOYZ、ハンブレッダーズ、THE BEAT GARDEN、BE:FIRST、FUNKY MONKEY BΛBY'S、FANTASTICS、舟津真翔、FRUITS ZIPPER、BREAKERZ、FLOW、BABYMONSTER、MAZZEL、マカロニえんぴつ、ME:I、Mrs. GREEN APPLE、三宅健、M!LK、Mega Shinnosuke、モーニング娘。’25、由薫、RIIZE、LiSA、Little Glee Monster、LIL LEAGUE、LE SSERAFIM、REIKO、ONE N' ONLYら71組。

また、生放送を盛り上げるサブMCは、昨年に引き続きEXITが務めることが決定。年越しスペシャルならではの特別企画も多数進行中とのことだ。なお、アーティストの全歌唱曲とタイムテーブルは、放送前日の12月30日に発表される。

（文＝リアルサウンド編集部）