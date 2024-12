高嶋政宏、竹下景子ら豪華キャスト出演！住民と支援者で創る復旧只見線ドラマ制作第3弾

持続可能な地域づくりを目指したプロジェクトとして、福島県・新潟県の只見線沿線の市町村からも支援を受けて、奥会津の自然や人々・只見線を題材にしたオムニバス形式のドラマを制作しています。

2024年度はドラマの最終章となる第3弾制作のため、クラウドファンディング「住民と支援者で創る復旧只見線ドラマ制作第3弾」を2025年2月9日(日)まで行っています。

住民と支援者で創る復旧只見線ドラマ制作第3弾

第3弾には、高嶋政宏を新たな主演に迎え、南野陽子も加わります。

竹下景子をはじめとする第1弾・第2弾の俳優陣が総出演し、地元・奥会津からも新たなメンバーが出演。

さらに深みを増した1時間の物語として制作中です。

■プロジェクト実施の背景

【解決したい社会課題】

(1)奥会津、各町村の課題

奥会津地域では、1950年代に約45,465人だった人口が現在は約10,513人と1/4に減少しており、さらに2045年には6,797人にまで減少すると予測されている。

人口減少とともに奥会津地域も高齢化率が全国トップクラスとなり、地域の労働力不足やコミュニティの維持が大きな課題となっており、奥会津の各町村は、地域活性化と持続可能な社会の実現に向けた取り組みが急務です。

(2)観光資源の只見線(新潟・福島豪雨被害)

2011年の新潟・福島豪雨により、只見線の一部区間が甚大な被害を受け、復旧費用約90億円の内、自治体が約60億円を負担し2022年に全線が復旧、しかし、運営は上下分離方式で行われ、年間約3億円の維持経費も各市町村が負担、只見線は「秘境路線」として観光資源の可能性が期待されていますが、今後は観光客誘致や利用促進が地域にとって重要な課題です。

【ドラマ制作への想い】

そこでこのプロジェクトでは、奥会津の自然や人々の魅力を第1弾から第3弾まで繋がるオムニバス形式のドラマを制作し、YouTubeなどを通じて国内外に広く発信。

只見線や奥会津エリアへの観光誘客を促進することも目的の1つです。

また、観光客の増加により、新たな観光ビジネスやサービスが地域に生まれ、若者の地域離れを防ぎ、移住を促進する要因となり、地域に新たな活力の構築を目指します。

*奥会津金山移住・地住活性化委員会を立ち上げる

移住者と地元住民が協力し合い、只見線を舞台に描かれるこのドラマで、地域の結束を強め、奥会津の未来に希望を繋げるプロジェクトとして「奥会津金山移住・地住活性化委員会」を立ち上げて、ドラマ制作を通じて、奥会津の新たな活性化に向けた大きな一歩を踏み出しました。

*地元住民がプロデューサー

監督、カメラマン共に移住者と共にドラマ制作は、只見線沿線には、四季折々の美しい風景や温かな人々との交流、そして日々の生活が織り成す豊かな営みがあります。

それらを映像化し、地域外の人々に直接届けることで、奥会津と只見線の素晴らしさを広く発信したいと考えました。

四季折々の三島町第一只見川橋梁の風景(郷土写真家:星賢孝/写真提供)

●2025年公開予定(2024年度制作中)第3弾

タイトル「あいせき列車只見線〜ほらふき信ちゃんの里帰り〜」

高嶋政宏氏を新たな主演に迎え、南野陽子氏も加わり、竹下景子氏をはじめとする第1弾・第2弾の俳優陣が総出演して脇を固めます。

地元奥会津からも新たなメンバーが出演し、第1弾・第2弾では30分だった作品が、さらに深みを増した1時間の物語へ!

奥会津の自然と只見線が紡ぐ人々のストーリーを、第3弾として制作中です。

[キャスト]

高嶋政宏氏(新)

南野陽子氏(新)

竹下景子氏(第2弾・第3弾)

福山翔大氏(第1弾・第2弾・第3弾)

小野花梨氏(第1弾・第2弾・第3弾)

芋洗坂係長氏(第1弾はダンス振付師・第2弾・第3弾)

PiA(ピア)氏(台湾)(第2弾・第3弾)

[地元キャスト]

星賢孝(第1弾・第2弾・第3弾:金山町民/只見線郷土写真家)

大越智貴(第1弾・第2弾・第3弾:金山町民/世界一只見線に乗る男)

滝沢悦郎(新:金山町民/道の駅奥会津かねやま駅長)

目黒祐一(新:金山町民/本屋食堂 玉小前)

五ノ井信吾(新:金山町民/山十建設株式会社)

五ノ井輝夫(新:金山町民/金山町役)

栗城庄吉(新:金山町民)

その他(地域住民)

高嶋政宏氏

南野陽子氏

竹下景子氏

■リターンについて

いくつかのリターンを用意させていただいています(以下以外のコースもあります)。

5,000円 :実行委員会からお礼メール、LINEオープンチャットにご招待!

10,000円 :上記+Wed試写会参加、

50,000円 :上記

+星賢孝 只見線写真集 新・四季彩々、エンドロールクレジット記載(小)

500,000円:上記(クレジット掲載(中))

+「霧幻峡カヤックツアー」2名様参加券、オリジナルTシャツ1枚

あいせき列車只見線/第1弾〜第3弾のDVD、第3弾/台本

奥会津グッズの詰め合わせ/5,000円程度

■プロジェクト概要

プロジェクト名: 【奥会津の未来を描く】

住民と支援者で創る復旧只見線ドラマ制作第3弾

期間 : 2024年11月11日(月)0:00〜2025年2月9日(日)23:59

URL : https://for-good.net/project/1001156

あいせき列車只見線 第3弾『ほらふき信ちゃんの里帰り』撮影風景

